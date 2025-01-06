scorecardresearch
NTPC Green Energy Share: सरकार से मिला 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, खबर आते ही स्टॉक ने पकड़ी रफ्तार

NTPC Green Energy का शेयर आज शुरुआती कारोबार में चढ़ गया है। कंपनी ने बताया कि उसे यूपीसीएल की तरफ से 1,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है। पिछले साल नवंबर 2024 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी शेयर की लिस्टिंग हुई थी।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 6, 2025 10:58 IST
NTPC Green Energy stock, whose IPO price stood at Rs 108 closed 3.91% higher at Rs 147.65 in the previous trading session.

आज के ट्रेडिंग सेशन में एनटीपीसी (NTPC) की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर (NTPC Green Energy Share) फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर शुरूआती कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा उछल गए थे। कंपनी ने बताया कि उसे 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है। इस अपडेट के बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में खरीदारी आई। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर तक नहीं। बाजार में जारी गिरावट का असर कंपनी के शेयर पर पड़ा और वह लाल निशान पर ट्रेड करने लगा। 

खबर लिखते वक्त एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर0.35 प्रतिशत की गिरावट के सथ 127.90 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, सोमवार के शुरुआती कारोबार में 3.66 प्रतिशत चढ़कर 133.05 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। 

सरकार से मिला बड़ा प्रोजेक्ट 

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 2.56 रुपये प्रति घंटे की गर से 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट यूपीसीएल द्वारा मिला गया है। हाल ही में यूपीसीएल ने ई-रिवर्स नीलामी की थी।

इस नीलामी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सफल बोली लगाई। नीलामी का सेशन 3 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था। यूपीसीएल 2,000 मेगावाट का आईएसटीएस-कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। 

पिछले साल हुई थी शेयर की लिस्टिंग

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नवंबर 2024 में खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। यह आईपीओ प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक में इसने 4.84 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर के भाव के साथ एम-कैप में भी शानदार तेजी आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,07,857.02 करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
