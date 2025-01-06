NTPC Green Energy Share: सरकार से मिला 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, खबर आते ही स्टॉक ने पकड़ी रफ्तार

आज के ट्रेडिंग सेशन में एनटीपीसी (NTPC) की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर (NTPC Green Energy Share) फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर शुरूआती कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा उछल गए थे। कंपनी ने बताया कि उसे 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला है। इस अपडेट के बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में खरीदारी आई। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर तक नहीं। बाजार में जारी गिरावट का असर कंपनी के शेयर पर पड़ा और वह लाल निशान पर ट्रेड करने लगा।

खबर लिखते वक्त एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर0.35 प्रतिशत की गिरावट के सथ 127.90 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, सोमवार के शुरुआती कारोबार में 3.66 प्रतिशत चढ़कर 133.05 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

सरकार से मिला बड़ा प्रोजेक्ट

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे 2.56 रुपये प्रति घंटे की गर से 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट यूपीसीएल द्वारा मिला गया है। हाल ही में यूपीसीएल ने ई-रिवर्स नीलामी की थी।

इस नीलामी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सफल बोली लगाई। नीलामी का सेशन 3 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था। यूपीसीएल 2,000 मेगावाट का आईएसटीएस-कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है।

पिछले साल हुई थी शेयर की लिस्टिंग

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नवंबर 2024 में खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। यह आईपीओ प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक में इसने 4.84 फीसदी का रिटर्न दिया है। शेयर के भाव के साथ एम-कैप में भी शानदार तेजी आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,07,857.02 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।