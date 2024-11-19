NTPC Green Energy IPO: निवेश का सुनहरा मौका, एक्सपर्ट्स की राय क्या है?

NTPC Green Energy IPO आज, 19 नवंबर 2024 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। यह इश्यू 22 नवंबर तक खुला रहेगा। IPO के जरिए कंपनी ₹10,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

IPO की प्रमुख डिटेल्स

प्राइस बैंड: ₹102-₹108 प्रति शेयर

लॉट साइज: कम से कम 138 शेयर और इसके गुणकों में बोली

फेस वैल्यू: ₹10 प्रति शेयर

रिजर्वेशन:

75% इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए

15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए

10% रिटेल निवेशकों के लिए

कंपनी ने पहले ही एंकर निवेशकों से ₹3,960 करोड़ जुटाए हैं। इनमें Goldman Sachs, Morgan Stanley, LIC, और अन्य प्रतिष्ठित निवेशकों के नाम शामिल हैं।

क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए?

SBI Securities की राय:

SBI Securities ने IPO को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 2025 तक 6 GW और 2026 तक 11 GW तक बढ़ने की उम्मीद है।

रेवेन्यू, EBITDA, और प्रॉफिट में क्रमशः 79%, 117%, और 123% की CAGR ग्रोथ की संभावना है।

Reliance Securities की राय:

लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह।

रिपोर्ट में कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल स्थिति और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भविष्य के अवसरों को प्रमुख बताया गया है।

फंड का उपयोग

IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग सहायक कंपनी NTPC Renewable Energy Limited (NREL) के लिए कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

कंपनी के बारे में जानकारी

NTPC Green Energy Limited NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

सितंबर 2024 तक कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 3.22 GW सोलर और 0.1 GW विंड प्रोजेक्ट्स की थी।

FY32 तक 60 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य।

वर्तमान में 28 GW क्षमता विकासाधीन है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

