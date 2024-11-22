NTPC Green Energy IPO: Grey Market में अचानक ये क्या हुआ? अप्लाई करने का आखिरी दिन

NTPC Green Energy के IPO में सब्सक्रिप्शन का तीसरा और आखिरी दिन है। इस इश्यू को 93 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया है। जिसमें रिटेल निवेशकों ने पेश किए गए शेयरों का 2.38 गुना आवेदन किया है। जबकि NII का हिस्सा 34 प्रतिशत और QIB के लिए आरक्षित हिस्सा 75 प्रतिशत बुक हुआ। IPO को 59,31,67,575 शेयरों के मुकाबले 54,97,38,180 शेयरों के लिए क्युमुलेटिव बिड्स मिली है।

advertisement

₹10,000 करोड़ के इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹102 से ₹108 प्रति शेयर है। सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुके एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का आज तीसरा और आखिरी दिन है।

ग्रे मार्केट का हाल

इन्वेस्टरगेन डॉट कॉम के मुताबिक, NTPC Green Energy IPO का GMP आज 0 है। जो ये दिखाता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर वैल्यू ग्रे मार्केट में ₹0 के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का पिछला जीएमपी शून्य है, जिससे संकेत मिलता है कि शेयर भारतीय शेयर बाजारों में सपाट शुरुआत कर सकता है।

क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए?

SBI Securities की राय:

SBI Securities ने IPO को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 2025 तक 6 GW और 2026 तक 11 GW तक बढ़ने की उम्मीद है। रेवेन्यू, EBITDA, और प्रॉफिट में क्रमशः 79%, 117%, और 123% की CAGR ग्रोथ की संभावना है।

Reliance Securities की राय:

लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह। रिपोर्ट में कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल स्थिति और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भविष्य के अवसरों को प्रमुख बताया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

