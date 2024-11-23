scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज हो सकता है NTPC Green Energy का शेयर अलॉटमेंट! जानिए कैसे करें स्टेटस चेक

आज हो सकता है NTPC Green Energy का शेयर अलॉटमेंट! जानिए कैसे करें स्टेटस चेक

NTPC Green Energy के IPO अलॉटमेंट की घोषणा आज, 23 नवंबर 2024, को होने की संभावना है। बीते शुक्रवार, तीन दिनों की बोली प्रक्रिया के बाद, निवेशक बेसब्री से अलॉटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ‘T+3’ नियम के अनुसार, इस IPO के शेयर अगले बुधवार, 27 नवंबर 2024, को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 23, 2024 13:40 IST

NTPC Green Energy के IPO अलॉटमेंट की घोषणा आज, 23 नवंबर 2024, को होने की संभावना है। बीते शुक्रवार, तीन दिनों की बोली प्रक्रिया के बाद, निवेशक बेसब्री से अलॉटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ‘T+3’ नियम के अनुसार, इस IPO के शेयर अगले बुधवार, 27 नवंबर 2024, को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं।

advertisement

अगर आज अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो इसे अगले सोमवार तक जारी किए जाने की उम्मीद है। एक बार अलॉटमेंट हो जाने के बाद, निवेशक BSE की आधिकारिक वेबसाइट या KFin Technologies की साइट पर लॉगिन कर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

NTPC Green Energy IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)

शुरुआत में ग्रे मार्केट में बराबरी पर रहने के बाद, NTPC Green Energy के शेयर अब 2 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। यह संकेत है कि निवेशकों को इस IPO से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस

यह पब्लिक इश्यू 2.42 गुना सब्सक्राइब हुआ है।

रिटेल निवेशक: 3.44 गुना
एनआईआई (नॉन-इंस्टीट्यूशनल): 0.81 गुना
क्यूआईबी (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स): 3.32 गुना

अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

1. BSE की वेबसाइट के माध्यम से

BSE की वेबसाइट पर जाएं।
‘इश्यू प्रकार’ में इक्विटी चुनें।
‘इश्यू नेम’ में NTPC Green Energy Limited चुनें।
अपना एप्लिकेशन नंबर या पैन डिटेल्स दर्ज करें।
‘I’m not a robot’ पर क्लिक करें और फिर Search पर क्लिक करें।
आपका अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

2. KFin Technologies की वेबसाइट से

KFinTech की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
‘कंपनी का नाम’ में NTPC Green Energy Limited चुनें।
‘एप्लिकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट या पैन’ में से किसी एक विकल्प को चुनें।
आवश्यक डिटेल्स और कैप्चा भरें।
Submit पर क्लिक करें।
आपका अलॉटमेंट स्टेटस आपके डिवाइस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

निवेशक ध्यान दें: IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सही जानकारी का उपयोग करें और अलॉटमेंट के बाद शेयरों की लिस्टिंग पर नजर बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 23, 2024