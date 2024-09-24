scorecardresearch
Stocks News: Northern Arc, Arkade, RIL, Western Carriers, ONGC, Power Grid, RPower, PNB में क्या हैं ख़बरें

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 24, 2024 08:37 IST
Dividend stocks can be defined as those publicly-listed companies which offer regular dividends to their shareholders.

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल: यह शैडो लेंडर मंगलवार को आज शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने आईपीओ के ज़रिए 777 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो 16-19 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपने शेयर 263 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे और बोली प्रक्रिया के दौरान कुल मिलाकर 110.91 बार बुक किए गए।

अर्केड डेवलपर्स: मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी ने आईपीओ के जरिए 410 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसके बाद सोमवार को शेयर बाजारों में कारोबार शुरू होगा। कंपनी ने आईपीओ को 128 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचा है। 16-19 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला यह इश्यू कुल मिलाकर बोली के दौरान 106.83 गुना बुक हुआ।

वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया: ये आईपीओ 13-16 सितंबर के बीच 5 दिनों तक चला। कंपनी ने प्राथमिक मार्ग के माध्यम से कुल 492.88 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 172 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर पेश किए। इस इश्यू को कुल मिलाकर लगभग 31 गुना बुक किया गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, वेदांता: भारत के सबसे बड़े तेल और गैस बोली दौर में चार बोलीदाता शामिल हुए, जिनमें सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया तथा वेदांता शामिल हैं, जिसमें अधिकांश ब्लॉकों के लिए केवल दो बोलियाँ प्राप्त हुईं। ओएएलपी-IX बोली दौर में, जहाँ तेल और गैस अन्वेषण के लिए 28 ब्लॉक पेश किए गए थे।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया: सरकारी बिजली कंपनी को गुजरात में अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है और उसे आशय पत्र प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में गुजरात में खावड़ा पूलिंग स्टेशन 1 और खावड़ा पूलिंग स्टेशन 3 पर स्टेटकॉम की स्थापना के साथ-साथ संबंधित बे विस्तार कार्य शामिल है।

कोल इंडिया: सरकारी कोयला खनन कंपनी ने आरआरयूवीएनएल के मौजूदा कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन पर 2x800 मेगावाट ब्राउनफील्ड थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरआरवीयूएनएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त उद्यम में कोल इंडिया की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी आरआरवीयूएनएल के पास होगी।

पंजाब नेशनल बैंक: पीएसयू ऋणदाता ने 23 सितंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) इश्यू खोला, जिसका फ्लोर प्राइस 109.16 रुपये प्रति शेयर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्यूआईपी का बेस साइज 2,500 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन है।

फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस: आरपी-संजीव गोयनका समूह की कंपनी की सहायक कंपनी फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस यूके ने 42 मिलियन पाउंड में एसेन्सोस, यूके के 100 प्रतिशत स्वामित्व के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौता किया है।

जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स: यह इंफ्रा प्लेयर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नागपुर से 903.53 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस परियोजना में एक एलिवेटेड मेट्रो वायडक्ट का डिजाइन और निर्माण शामिल है।

रिलायंस पावर: बोर्ड ने तरजीही आवंटन के माध्यम से 33 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर और/या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंट जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल 1,524.60 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

एस्ट्राजेनेका फार्मा: इस फार्मा कंपनी को भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से डुरवालुमैब सॉल्यूशन फॉर इन्फ्यूजन (इम्फिंजी) के आयात, बिक्री और वितरण की मंजूरी मिल गई है। डुरवालुमैब का उपयोग पित्त नली के कैंसर (बीटीसी) से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए किया जाता है।

पॉंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स: धातु कंपनी एक या एक से अधिक किस्तों में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 250 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है।

थंगमायिल ज्वैलरी: इक्विटी शेयर या बांड जारी करके धन जुटाने पर विचार करने के लिए आभूषण निर्माता कंपनी के बोर्ड की बैठक 26 सितंबर को होगी।

बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स: चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने परियोजना निष्पादन में देरी और आरओ पानी की खराब गुणवत्ता के कारण बीजीआर के साथ 440 करोड़ रुपये का अनुबंध समाप्त कर दिया है। बीजीआर एनर्जी ने कहा कि अनुबंध समाप्त होने से लंबित अनुबंधों की सीमा तक उसका कारोबार और लाभ कम हो जाएगा, जबकि इसके वित्तीय, परिचालन या अन्य पर कोई अन्य भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स: मेटल कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र भंडारी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, साथ ही अक्षय भंडारी को अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पांच साल के लिए नियुक्त किया है, जो 23 सितंबर से प्रभावी होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
