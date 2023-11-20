NMDC Share Price Today: ये मल्टीबैगर स्टॉक छह महीने में 60% भागा

NMDC Limited के शेयर में पिछले छह महीनों में इस शेयर में 62 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने काउंटर पर अपनी 'बॉय' कॉल बरकरार रखा है और एक साल में 195 रुपये का लक्ष्य मूल्य सुझाया है। वहीं प्रभुदास लीलाधर (पीएल) के एनालिस्टों ने कहा कि कंपनी अगले दो वर्षों में घरेलू इस्पात बाजारों में मजबूत मात्रा वृद्धि का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयर का विश्लेषक लक्ष्य मूल्य 152 रुपये है, जो एक वर्ष में 11 प्रतिशत की संभावित गिरावट का सुझाव देता है। इसका एक साल का बीटा 0.2 है, जो काउंटर पर कम अस्थिरता का संकेत देता है।

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक एक शानदार रैली के बाद, ऐसा लग रहा है कि एनएमडीसी उच्च स्तर पर थक रहा है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 160 रुपये पर ठोस समर्थन मिलेगा, और प्रतिरोध 180 रुपये के स्तर पर देखा जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)