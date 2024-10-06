#Niftycrash: इजरायल के पीएम ने जारी किया वीडियो, अगले हफ्ते हमला तय
Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday again talked about retaliating against Iran. On the other hand, former US President Donald Trump said that Iran's nuclear plant should be targeted first and the rest will be seen later. Overall, Israel's attack on Iran is certain and it is certain to have an impact on the stock market.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फिर से ईरान पर पलटवार करने की बात कही। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया जाए बाकी बाद में देखा जाए। कुल मिलाकर इजरायल का ईरान पर हमला तय है और इसका शेयर बाजार पर असर पड़ना तय है।
इस्राइल को अपने बचाव का अधिकार
तेल अवीव में किरिया सैन्य मुख्यालय से बात करते हुए, नेतन्याहू ने कहा, "दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर ऐसे हमले स्वीकार नहीं करेगा, और न ही इस्राइल करेगा। इस्राइल को अपने बचाव का अधिकार है और वह इन हमलों का जवाब देगा।"
इस्राइल ने बताया कि मंगलवार को ईरान द्वारा लॉन्च किए गए लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में कुछ हानि हुई, लेकिन अधिकांश मिसाइलें या तो वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक ली गईं या खुले क्षेत्रों में गिरीं। हालांकि, हमले ने 10 मिलियन इस्राइलियों को सुरक्षा के लिए भागने पर मजबूर किया और नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया।
इस्राइली रक्षा बलों
इस्राइली रक्षा बलों ने कहा कि इस हमले के जवाब में प्रतिक्रिया "गंभीर और महत्वपूर्ण" होगी। कुल मिलाकर इस संभावित हमले के बाद कच्चे तेल में और उबाल आ सकता है और साथ ही निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट की आशंका है।