Nifty Outlook: कैसा रहेगा आज निफ्टी, क्या है बाजार के अहम ट्रिगर

इस हफ्ते बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। मंगलवार को बाजार में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आखिरी घंटे में यूक्रेन-रूस के बीच तनाव बढ़ने की खबरों ने बाजार को दबाव में ला दिया। फिर भी, सात दिन की गिरावट के बाद प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी हलचल देखी गई, और निफ्टी 23,500 के ऊपर बंद होने में सफल रहा।

advertisement

आज के मुख्य बिंदु:

वीकली एक्सपायरी पर फोकस: निफ्टी के लिए 23,500 का स्तर अहम रहेगा। बाजार यह देखेगा कि बुल्स इस स्तर को बनाए रख पाते हैं या नहीं।

खबरों का असर: महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव और एग्जिट पोल के नतीजों का बाजार पर प्रभाव देखने को मिल सकता है।

स्टॉक्स पर नजर: विभिन्न खबरों के आधार पर कुछ विशेष स्टॉक्स में एक्टिव मूवमेंट हो सकता है।

ग्लोबल बाजार से संकेत:

अमेरिकी बाजारों में बुधवार को उतार-चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ।

तीन दिन की गिरावट के बाद डॉलर में मजबूती दिखी।

Nvidia के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीदों के अनुसार रहे, लेकिन स्टॉक 0.8% गिरकर बंद हुआ।

हेल्थकेयर, एनर्जी और मटीरियल्स सेक्टर में तेजी रही, जबकि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दबाव बना रहा।

आज के सत्र में बाजार के रुझान पर इन सभी कारकों का असर दिखने की संभावना है।

एक्सपर्ट की राय

प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड के प्री-ओपनिंग बाजार टिप्पणी

निफ्टी ने मंगलवार को अपनी 7 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव अब भी अधिक है, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों पर ध्यान केंद्रित है। इंडेक्स अभी भी अपने 200-DMA (23575) के नीचे कारोबार कर रहा है। आज के प्रमुख मुद्दों में भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें ($69.50 प्रति बैरल), और अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना शामिल हैं। इस महीने एफआईआई ने ₹34,348 करोड़ की बिकवाली की है, जिससे नीचे की ओर दबाव बढ़ा है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ₹10,000 करोड़ के आईपीओ को पहले दिन 33% सब्सक्रिप्शन मिला। आज के सत्र में उतार-चढ़ाव और नकारात्मक भावना की उम्मीद है, विशेष रूप से निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ध्यान देने वाले प्रमुख स्टॉक्स में एनटीपीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और वोल्टास शामिल हैं, जिनमें ओवरबॉट स्थिति के बीच नकारात्मक लक्ष्यों की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

