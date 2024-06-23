scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसोमवार को बाजार खुलने से पहले इन बातों को पढ़ लीजिए ध्यान से

सोमवार को बाजार खुलने से पहले इन बातों को पढ़ लीजिए ध्यान से

आर्थिक आंकड़ों के मोर्चे पर निवेशकों की नज़र 28 जून को जारी होने वाले सरकारी बजट मूल्य, विदेशी ऋण, चालू खाता घाटा (सीएडी), बुनियादी ढांचे के उत्पादन पर रहेगी। अमेरिकी बाजार के आंकड़े: वैश्विक मोर्चे पर, निवेशकों की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के कुछ आर्थिक आंकड़ों पर रहेंगी, जिनमें 24 जून को डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, 25 जून को रेडबुक, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े, तथा 26 जून को नए घरों की बिक्री, बिल्डिंग परमिट के अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 23, 2024 15:59 IST
पिछले हफ़्ते शेयर बाज़ारों में धीमी मानसून की चिंताओं के बीच मामूली बढ़त दर्ज की गई। आने वाले हफ़्ते में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि 27 जून को F&O सीरीज़ की समाप्ति होनी है, क्योंकि ट्रेडर्स अगली सीरीज़ के लिए अपनी पोजीशन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे।

निवेशकों को अमेरिकी जीडीपी विकास दर और प्रारंभिक बेरोजगारी दावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिनकी घोषणा 27 जून को की जाएगी, इसके बाद कोर पीसीई मूल्य सूचकांक, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय के आंकड़े 28 जून को जारी किए जाएंगे।

विदेशी निवेश: मोजोपीएमएस के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील दमानिया ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 2024 के चुनाव परिणामों के बाद बाजार स्थिरता की उम्मीद के बाद इक्विटी बाजार में अपनी स्थिति बदल दी है और 10 जून से अब तक 23,786 करोड़ रुपये का निवेश किया है। 

निफ्टी आउटलुक: एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि 21 जून को निफ्टी अत्यधिक अस्थिर सत्र में कम होकर बंद हुआ। हालांकि, 21 जून को गिरावट के बावजूद यह लगातार तीन सप्ताह तक अपने उच्चतम साप्ताहिक समापन को दर्ज करने के लिए बढ़ा। बंद होने पर, निफ्टी 0.28 प्रतिशत या 65.9 अंक नीचे 23,501 पर था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
