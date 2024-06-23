सोमवार को बाजार खुलने से पहले इन बातों को पढ़ लीजिए ध्यान से

पिछले हफ़्ते शेयर बाज़ारों में धीमी मानसून की चिंताओं के बीच मामूली बढ़त दर्ज की गई। आने वाले हफ़्ते में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि 27 जून को F&O सीरीज़ की समाप्ति होनी है, क्योंकि ट्रेडर्स अगली सीरीज़ के लिए अपनी पोजीशन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे।

आर्थिक आंकड़ों के मोर्चे पर निवेशकों की नज़र 28 जून को जारी होने वाले सरकारी बजट मूल्य, विदेशी ऋण, चालू खाता घाटा (सीएडी), बुनियादी ढांचे के उत्पादन पर रहेगी।

अमेरिकी बाजार के आंकड़े: वैश्विक मोर्चे पर, निवेशकों की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के कुछ आर्थिक आंकड़ों पर रहेंगी, जिनमें 24 जून को डलास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, 25 जून को रेडबुक, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े, तथा 26 जून को नए घरों की बिक्री, बिल्डिंग परमिट के अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे।

निवेशकों को अमेरिकी जीडीपी विकास दर और प्रारंभिक बेरोजगारी दावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जिनकी घोषणा 27 जून को की जाएगी, इसके बाद कोर पीसीई मूल्य सूचकांक, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत व्यय के आंकड़े 28 जून को जारी किए जाएंगे।

विदेशी निवेश: मोजोपीएमएस के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील दमानिया ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 2024 के चुनाव परिणामों के बाद बाजार स्थिरता की उम्मीद के बाद इक्विटी बाजार में अपनी स्थिति बदल दी है और 10 जून से अब तक 23,786 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

निफ्टी आउटलुक: एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि 21 जून को निफ्टी अत्यधिक अस्थिर सत्र में कम होकर बंद हुआ। हालांकि, 21 जून को गिरावट के बावजूद यह लगातार तीन सप्ताह तक अपने उच्चतम साप्ताहिक समापन को दर्ज करने के लिए बढ़ा। बंद होने पर, निफ्टी 0.28 प्रतिशत या 65.9 अंक नीचे 23,501 पर था।