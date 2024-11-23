Zomato, Jio Financial, HAL, Suzlon Energy समेत कई स्टॉक्स लेकर आई खबर

23 दिसंबर 2024 से BSE सेंसेक्स इंडेक्स में फूड डिलीवरी दिग्गज JSW Steel की जगह Zomato लेने जा रहा है, जो रीबैलेंसिंग का हिस्सा है। इस कदम से जोमैटो सेंसेक्स के 30-शेयर वाले प्रमुख इंडेक्स में एंट्री करने वाली पहली न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। JSW समूह की कंपनी के शेयर इस रीबैलेंसिंग का हिस्सा होते हुए अगले महीने जोमैटो के लिए रास्ता बनाने के लिए बाहर हो जाएंगे।

यह इंडेक्स में शामिल तब हो रहा है जब दीपिंदर गोयल के जरिए नेतृत्व वाली कंपनी के शेयरों ने पिछले साल एक मजबूत उछाल दर्ज किया है। जोमैटो के शेयर की कीमत पिछले 6 महीनों में 42 प्रतिशत बढ़ी है और साल 2024 (YTD) में 112 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस स्टॉक ने पिछले 12 महीनों में 130 प्रतिशत का मल्टी-बैगर रिटर्न दिया है, जो बेंचमार्क सेंसेक्स को पीछे छोड़ते हुए 20 प्रतिशत रिटर्न देने में सफल रहा है। 22 नवम्बर तक, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर की मार्केट कैप ₹2.33 लाख करोड़ रही।

वहीं दूसरी ओर JSW स्टील ने एक साल में 27 प्रतिशत रिटर्न दिया है। शुक्रवार को जोमैटो के शेयर BSE पर ₹264.15 प्रति शेयर पर 0.97 प्रतिशत कम बंद हुए।

ताजा जुलाई-सितंबर तिमाही में Zomato के रेवेन्यू में 69 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹4,799 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट भी ₹176 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना बढ़ा है।

BSE 100 में बदलाव और नई एंट्री

BSE 100 इंडेक्स में 6 नए स्टॉक्स शामिल होंगे, जिनमें Jio Financial Services, Suzlon Energy, Adani Green Energy, Adani Power, Samvardhana Motherson International और PB Fintech शामिल हैं। BSE के अनुसार, ये Ashok Leyland, PI Industries, IDFC First Bank, IRCTC, UPL और APL Apollo Tubes की जगह लेंगे।



BSE Sensex 50 में बदलाव

BSE Sensex 50 के रीबैलेंसिंग के तहत Zomato, Jio Financial Services और Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) को इंडेक्स में जोड़ा जाएगा। वहीं HDFC Life Insurance Company, Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) और LTI Mindtree इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे।

BSE Sensex Next 50 में बदलाव

Adani Green Energy, HDFC Life Insurance, BPCL, LTI Mindtree, Samvardhana Motherson International, PB Fintech, Suzlon Energy और Adani Power को BSE Sensex Next 50 में जोड़ा जाएगा। इन स्टॉक्स की जगह Zomato, HAL, Ashok Leyland, P.I. Industries, IDFC First Bank, IRCTC, UPL और APL Apollo Tubes को BSE Sensex Next 50 से बाहर कर दिया जाएगा।

