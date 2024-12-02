Vodafone Idea, Indus Towers और Bharti Airtel पर आ गए नए टारगेट्स

ब्रोकरेज JM Financial की ओर से टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर नजरिया रखा गया है। जिसमें Vodafone Idea, Bharti Airtel और Indus Towers जैसे शेयर शामिल हैं।

JM फाइनेंशियल का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) की लॉन्ग टर्म स्थिरता अभी भी महत्वपूर्ण सरकारी सपोर्ट पर निर्भर है, जबकि Bharti Airtel Ltd, Bharti Hexaware और नॉन लिस्टेड Reliance Jio Infocomm को FY29-30 तक शुद्ध नकद स्थिति में पहुंचने की संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि भारती एयरटेल और जियो की फ्री कैश फ्लो (FCF) बढ़ोतरी की कहानी टैरिफ वृद्धि और कैपेक्स पर कायम है।

Vodafone Idea: टारगेट प्राइस 10 रुपये

JM फाइनेंशियल ने कहा कि VIL का हाल ही में 24,000 करोड़ रुपये का इक्विटी फंडरेज़ इसकी मीडियम टर्म स्थिरता सुनिश्चित करता है। हालांकि, कंपनी को स्थायी टेलिकॉम बनने के लिए कई महत्वपूर्ण टैरिफ बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है, जो FY27 तक ARPU को 380 रुपये तक बढ़ा सके, जबकि Q2 में यह 156 रुपये था, ताकि वह FY27-31 के दौरान भारत सरकार को 43,000 करोड़ रुपये के सालाना भुगतान की जिम्मेदारी पूरी कर सके। VIL को FY26 में 29,100 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

Bharti Airtel

JM ने कहा कि भारती एयरटेल पर उसका एक साल का टारगेट प्राइस 1,850 रुपये और तीन वर्ष का 2,400 रुपये है, जो तीन वर्ष की IRR संभावनाओं को 15 प्रतिशत दर्शाता है, क्योंकि उसका मानना है कि भारत के वायरलेस बिजनेस में टैरिफ बढ़ोतरी अधिक बार होने की संभावना है और जियो के लिए ARPU की अधिक आवश्यकता को देखते हुए, न केवल अपने महत्वपूर्ण 5G कैपेक्स को सही ठहराने के लिए, बल्कि अपनी संभावित सूचीबद्धता योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। भारती उच्च टैरिफ से फायदा होने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसके ग्राहक स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाले हैं।

Bharti Hexacom, Indus Towers

JM ने कहा कि उसने भारती हेक्साकोम पर 'बाय' रेटिंग दी है, इसके एक साल का टारगेट 1,445 रुपये और तीन साल का 1,980 रुपये प्रति शेयर रखा है। क्योंकि इसे भारती हेक्साकोम को वायरलेस ARPU वृद्धि की कहानी पर एक मिडकैप खिलाड़ी के रूप में देखा है। इसने जियो पर अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। इस बीच, JM फाइनेंशियल ने इंडस टावर पर 'होल्ड' बनाए रखा है, और इसका लक्ष्य मूल्य 350 रुपये में बदलाव रखा है।

