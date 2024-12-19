RVNL, HAL, BHEL, IRCON, GRSE, IRB, NCC जैसे डिफेंस और रेलवे शेयरों पर आए नए टारगेट्स

Antique Stock Broking ने अपने नए नोट में कहा है कई सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हैं जहां आने वाले दिनों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की संभावाएं हैं।

ब्रोकरेज को Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL), PTC Industries Ltd और Siemens Ltd पसंद हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC और HG Infra Engineering Ltd भी पसंदीदा स्टॉक्स में शामिल हैं। इसके अलावा Transformers and Rectifiers (India) Ltd, Hitachi Energy और Kirloskar Oil Engines Ltd भी उन स्टॉक्स में हैं जिन्हें ब्रोकेरेज कैपेक्स रिवाइव करने की थीम पर पसंद करता है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने BHEL का लक्ष्य ₹364 रखा है। उसने Hitachi Energy को ₹17,315 और Kirloskar Oil Engine को ₹1,550 पर आंका है। इन तीन स्टॉक्स के लिए लक्ष्य 35-52 प्रतिशत तक का संभावित लाभ दर्शाता है। ब्रोकेरेज ने सिएमेंस के लिए ₹8,856, NCC के लिए ₹395, HG इंफ्रा के लिए ₹1,792 और TRIL के लिए ₹1,187 का लक्ष्य रखा है।

Bharat Dynamics (खरीदें, टारगेट प्राइस: ₹1,357), Bharat Electronics Ltd (खरीदें, टारगेट प्राइस: ₹373), BEML (खरीदें, टारगेट प्राइस: ₹5,185) और Garden Reach Shipbuilders (खरीदें, टारगेट प्राइस: ₹1,783) कुछ रक्षा स्टॉक्स हैं, जिनमें एंटीक ने 'खरीदें' रेटिंग दी है।

Hindustan Aeronautics Ltd (टारगेट प्राइस: ₹5,902) और Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (टारगेट प्राइस: ₹5,513) भी 'खरीदें' कॉल्स हैं, लेकिन एंटीक ने रक्षा क्षेत्र में PTC इंडस्ट्रीज को पसंद किया है। इसका लक्ष्य ₹19,653 है, जो 19 प्रतिशत का संभावित upside दिखाता है।

रेलवे स्टॉक्स की बात की जाए तो एंटीक ने Titagarh Rail Systems Ltd पर 'खरीदें' की सिफारिश की है, टारगेट ₹1,712 रुपए प्रति शेयर दिया गया है। IRCON International (टारगेट प्राइस: ₹205), Jupiter Wagons Ltd (टारगेट प्राइस: ₹507) और RITES (टारगेट प्राइस: ₹325) पर 'होल्ड' कॉल्स हैं, जबकि ब्रोकेरेज ने RVNL पर 'बेचें' की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस ₹251, जो 35 प्रतिशत का संभावित डाउनसाइड दर्शाता है।

ब्रोकरेज का कहना है कि हमारी टॉप पिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में NJCC, HGINFRA, IRB और औद्योगिक क्षेत्र में PTC इंडस्ट्रीज, BHEL, SIEM, KOEL, TARIL और हिताची एनर्जी हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।