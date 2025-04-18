Nestle India Dividend and Q4 FY25 Results: मैगी बनाने वाली कंपनी देगी बड़ा तोहफा? इस दिन हो सकती है घोषणा

Nestle India Dividend and Q4 FY25 Results: ‘मैगी’ बनाने वाली दिग्गज FMCG कंपनी Nestle India जल्द ही अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा दे सकती है। दरअसल गुरुवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद नेस्ले इंडिया ने एक एक्सचेंज फाइलिंग जारी कर डिविडेंड और समाप्त मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 25 के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने को लेकर अपडेट दिया है। गुरुवार 17 अप्रैल को कंपनी का शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़कर बंद हुआ था।

Nestle India Q4 FY25 Results

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वित्त वर्ष 25 के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

Nestle India Dividend

कंपनी ने यह भी बताया कि बोर्ड मेंबर्स इसी मीटिंग में वित्त वर्ष 25 के लिए फाइनल डिविडेंड देने पर भी विचार कर सकते हैं।

Nestle India Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार फरवरी 2025 में 14.25 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2024 में 8.50 रुपये का डिविडेंड और 2.75 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, फरवरी 2024 में 7 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 140 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Nestle India Share Price

गुरुवार 17 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.34% या 32 रुपये चढ़कर 2415.60 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.36% या 32.30 रुपये की तेजी के साथ 2,415.60 रुपये पर बंद हुआ।

Nestle India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 38 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

