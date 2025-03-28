तूफानी तेजी से भागा जानी-मानी Logistics कंपनी के शेयर, Tata Steel से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

भारत की जानी-मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी North Eastern Carrying Corporation Ltd. (NECC) को Tata Steel से स्टील प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।

इस खबर के बाद NECC के शेयर में 14.09 फीसदी की तेजी आई और शेयर ₹23.72 तक पहुंच गया। हालांकि, कुछ देर बाद शेयर थोड़ी गिरावट के साथ ₹22.77 पर ट्रेड करने लगा, जो कि 9.52 फीसदी की बढ़त को दर्शाता है। खबर लिखते वक्त यानी 11.15 बजे कंपनी के शेयर 10 फीसदी की तेजी के साथ 22.88 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

5 साल के लिए पक्का हुआ कॉन्ट्रैक्ट

Tata Steel के साहिबाबाद प्लांट से कई जगहों तक स्टील प्रोडक्ट्स पहुंचाने का यह कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। अगर दोनों कंपनियों की सहमति हुई तो एक साल का एक्सटेंशन भी हो सकता है।

NECC ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह इस काम के लिए इलेक्ट्रिक हेवी व्हीकल्स का इस्तेमाल करेगी। इससे जहां एक तरफ पर्यावरण को कम नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। कंपनी का कहना है कि यह उनका पहला बड़ा EV लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट है।

NECC का नया वेयरहाउस

नई दिल्ली स्थित NECC सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान में भी लॉजिस्टिक्स सर्विस देती है। कंपनी गुरुग्राम के पास, टौरू में 1,83,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस बना रही है, जिससे पहले और आखिरी मील की डिलीवरी की लागत कम होगी। खास बात यह है कि इस वेयरहाउस को पूरी तरह से कंपनी के फंड से तैयार किया जा रहा है।

NECC शेयर की परफॉर्मेंस (NECC Share Performance)

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 हफ्तों में स्टॉक 7.31 फीसदी चढ़ा है। वहीं एक महीने में शेयर में 10 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, शेयर ने 6 महीने में 25.18 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में शेयर ने 1 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में स्टॉक ने 555.11 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।