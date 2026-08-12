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Newsशेयर बाज़ार₹1 से कम वाले इस शेयर में बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट! कंपनी ने दिया ये बड़ा अपडेट

₹1 से कम वाले इस शेयर में बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट! कंपनी ने दिया ये बड़ा अपडेट

बीएसई पर आज शेयर 0.03 रुपये चढ़कर 0.67 रुपये पर लॉक है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी के प्रोविजनल Q1FY27 नतीजे जारी करने के बाद आई। 11 अगस्त को बाजार के दौरान कंपनी ने 30 जून को समाप्त तिमाही के प्रोविजनल वित्तीय नतीजे जारी किए।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 12, 2026 10:07 IST

Penny Stock: ₹1 से कम का पेनी स्टॉक NCL Research & Financial Services Ltd के शेयर में आज एक बार फिर से 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले बीते मंगलवार को भी शेयर अपर सर्किट पर बंद हुआ था।

बीएसई पर आज शेयर 0.03 रुपये चढ़कर 0.67 रुपये पर लॉक है। स्टॉक में यह तेजी कंपनी के प्रोविजनल Q1FY27 नतीजे जारी करने के बाद आई। 11 अगस्त को बाजार के दौरान कंपनी ने 30 जून को समाप्त तिमाही के प्रोविजनल वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने Q1FY27 में ₹1.13 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछली तिमाही में उसे ₹5.59 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि, पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹1.70 करोड़ रहा था।

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कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू ₹1.67 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹1.82 करोड़ और पिछली तिमाही में ₹0.28 करोड़ था। वहीं, तिमाही के दौरान कंपनी की ब्याज आय ₹1.70 करोड़ रही, जबकि एक साल पहले यह ₹1.80 करोड़ और पिछली तिमाही में ₹0.28 करोड़ थी।

1 महीने में 40 प्रतिशत का बंपर रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 महीने में कंपनी का यह शेयर 39.58 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 3 प्रतिशत, पिछले 3 महीने में 11 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 59 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 116 प्रतिशत चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 12, 2026