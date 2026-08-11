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Newsटेक्नोलॉजीGoogle का 55 लाख का ऑफर, फिर भी 40 लाख की नौकरी छोड़ने में हिचकिचाहट!

Google का 55 लाख का ऑफर, फिर भी 40 लाख की नौकरी छोड़ने में हिचकिचाहट!

Google से करीब 55 लाख रुपये सालाना का ऑफर मिलना किसी भी टेक प्रोफेशनल के लिए बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन नोएडा के एक प्रोफेशनल के लिए यही ऑफर मुश्किल फैसला बन गया है। वजह सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि मुंबई का खर्च, बढ़ता प्रेशर और मौजूदा वर्क-लाइफ बैलेंस है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 11, 2026 18:22 IST

In Short

  • नोएडा के टेक प्रोफेशनल को Google से करीब 55 लाख रुपये सालाना का ऑफर मिला है।
  • मौजूदा नौकरी में करीब 40 लाख रुपये की सैलरी और महीने का खर्च सिर्फ 35,000 रुपये है।
  • Google जॉइन करने पर मुंबई शिफ्टिंग, ज्यादा खर्च, मीटिंग्स और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

नोएडा में काम करने वाले एक टेक प्रोफेशनल के सामने करियर का ऐसा फैसला आया है, जहां एक तरफ ज्यादा सैलरी और Google जैसा बड़ा नाम है, तो दूसरी तरफ कम खर्च, आराम की जिंदगी और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस।

करीब 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले इस प्रोफेशनल को Google से लगभग 55 लाख रुपये सालाना का ऑफर मिला है, जबकि मौजूदा नौकरी में वह करीब 40 लाख रुपये कमा रहा है। पहली नजर में 15 लाख रुपये की बढ़ोतरी बड़ी लगती है, लेकिन इस फैसले में सैलरी के अलावा शहर बदलने, बढ़ते खर्च और काम के दबाव जैसे कई पहलू भी जुड़े हैं।

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55 लाख का ऑफर, लेकिन साथ में मुंबई जाने की शर्त

अमित अरोड़ा, जो X पर GuruShareMarket नाम से एक्टिव हैं, ने अपने कजिन की यह करियर दुविधा शेयर की। उनके मुताबिक, प्रोफेशनल अभी नोएडा में करीब 40 लाख रुपये सालाना कमाता है और उसकी मौजूदा नौकरी में अच्छा वर्क-लाइफ बैलेंस है। उसके महीने के खर्च करीब 35,000 रुपये बताए गए हैं। इसी बीच Google ने उसे करीब 55 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया, जिसमें लगभग 49 लाख रुपये फिक्स्ड कम्पनसेशन और करीब 30,000 डॉलर के स्टॉक्स शामिल हैं।

सैलरी बढ़ेगी, लेकिन खर्च और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी

Google का ऑफर स्वीकार करने के लिए उसे नोएडा छोड़कर मुंबई जाना होगा। वहां घर का किराया और रोजमर्रा के दूसरे खर्च नोएडा के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकते हैं। नई नौकरी में ज्यादा कस्टमर इंटरैक्शन, मीटिंग्स और जिम्मेदारियां भी होंगी। इसके साथ काम का प्रेशर बढ़ने की भी संभावना है। यानी पेपर पर कमाई बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ जीवन का खर्च और काम की मांग भी बढ़ सकती है।

मौजूदा नौकरी में मिल रही है आराम और स्थिरता

उसकी अभी की 40 लाख रुपये वाली नौकरी Google जैसी ब्रांड वैल्यू नहीं देती, लेकिन यहां उसे एक ऐसा रूटीन मिला हुआ है जो उसके लिए काम कर रहा है। खर्च मैनेजेबल हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और प्रोफेशनल व पर्सनल लाइफ के बीच अच्छा बैलेंस बना हुआ है। मुंबई जाने के बाद इन तीनों चीजों में बदलाव आ सकता है।

दोस्त और परिवार Google जॉइन करने के पक्ष में

रिपोर्ट के मुताबिक, उसके दोस्त और परिवार उसे Google का ऑफर स्वीकार करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि रिज्यूमे में Google का नाम आगे करियर में बड़ी वैल्यू जोड़ सकता है। इससे भविष्य में बेहतर मौके मिल सकते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस भी हासिल हो सकता है।

सिर्फ सैलरी नहीं, पूरे करियर का है फैसला

यह मामला केवल 40 लाख और 55 लाख रुपये के पैकेज में से एक चुनने का नहीं है। Google की नौकरी प्रोफेशनल एक्सपोजर बढ़ा सकती है और करियर को तेजी से आगे ले जाने का मौका दे सकती है। वहीं नोएडा की मौजूदा नौकरी स्थिरता, कम खर्च और ज्यादा पर्सनल टाइम दे रही है। ऐसे में असली फैसला यह है कि वह तेज करियर ग्रोथ के लिए ज्यादा दबाव और महंगी जिंदगी चुनता है या मौजूदा आराम, आजादी और वर्क-लाइफ बैलेंस को बरकरार रखता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2026