NCC Share Price: झुनझुनवाला के सपोर्ट वाले शेयर में ताबड़तोड़ तेजी! ये है वजह

NCC Share Price: बुधवार 26 मार्च को शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी NCC Ltd के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 6% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी है।

Trendlyne के डेटा के मुताबिक NCC Ltd में रेखा झुनझुनवाला की दिसंबर 2024 तक 12.5% हिस्सेदारी है जिसकी वैल्यू 1,603.7 करोड़ रुपये है। चलिए जानते हैं NCC Ltd के शेयर में आज क्यों तेजी है?

NCC के शेयर में क्यों तेजी?

दरअसल कल यानी 25 मार्च को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी जिसके बाद से शेयर में आज बंपर तेजी देखने को मिल रही है।

कंपनी ने 25 मार्च के एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे उत्तराखंड टेलीकॉम सर्किल और मध्य प्रदेश, DNH & DD टेलीकॉम सर्किलों में भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क के डिजाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, स्थापना, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और रखरखाव के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) से 25 मार्च 2025 के 2 एडवांस वर्क ऑर्डर मिला है।

कंपनी को इस ऑर्डर के तहत कंस्ट्रक्शन 3 साल में पूरा करना है और उसका मेंटेनेंस अगले 10 साल तक करना है।

उत्तराखंड टेलीकॉम सर्किल का ऑर्डर साइज 2647.12 करोड़ रुपये का है और मध्य प्रदेश, DNH & DD टेलीकॉम सर्किल का ऑर्डर साइज 8157.44 करोड़ रुपये का है।

NCC Share Price

सुबह 10:05 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.38% या 13.05 रुपये की तेजी के साथ 217.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.29% या 12.87 रुपये चढ़कर 217.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

NCC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 24 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 29 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 10 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 110 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 254 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1100 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।