Suzlon Energy shares पर इन दो Mutual Funds ने कर दिया खेल!

Suzlon Energy shares पर इन दो Mutual Funds ने कर दिया खेल!

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा कंपनी और विंड एनर्जी सॉल्यूशन Suzlon Energy Ltd के शेयरों में दिग्गजों ने भी दांव खेला है। पिछले महीने, मॉर्गन स्टेनली ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को "ओवरवेट" में फिर से अपग्रेड किया था, यह कहते हुए कि स्टॉक की कीमत में जो बड़ी गिरावट आई है, वह खरीदने के अवसर हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 12, 2024 09:21 IST
Commercial and Industrial (C&I) customers now account for 56 per cent of Suzlon’s total order book, which stands  at a record 5.4 GW—Suzlon’s highest‐ever order book to date.
रिटेल निवेशकों के पसंदीदा कंपनी और विंड एनर्जी सॉल्यूशन Suzlon Energy Ltd के शेयरों में दिग्गजों ने भी दांव खेला है। नवंबर महीने में Nuvama Alternative और Quantitative Research की  रिपोर्ट बताती है कि दो म्यूचुअल फंड्स ने सुजलॉन के शेयरों में खरीदारी की है।

 जारी एक रिपोर्ट में नुवामा अल्टरनेटिव ने बताया कि सुजलोन एनर्जी के शेयर नवंबर महीने में HDFC Mutual Fund और Mirae Mutual Fund  के जरिए खरीदे गए थे। सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, उन दो फंड्स के पास अबतब सुजलॉन में कोई हिस्सा नहीं था। अगर था भी, तो यह कुल इक्विटी का 1% से कम रहा क्योंकि एक प्रतिशत से कम होने पर शेयर होल्डिंग डेटा में नहीं दिखता हैं।

सितंबर तक 28 फंड्स के पास सुजलॉन एनर्जी में 4.14% हिस्सा था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 23% से अधिक हिस्सा था, जबकि कंपनी के पास लगभग 50 लाख छोटे शेयरधारक थे, जो अब 23.55% हिस्सेदारी रखते हैं। Belgrave Investment Fund के पास भी कंपनी में 1.87% हिस्सा है।

पिछले महीने, मॉर्गन स्टेनली ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को "ओवरवेट" में फिर से अपग्रेड किया था, यह कहते हुए कि स्टॉक की कीमत में जो बड़ी गिरावट आई है, वह खरीदने के अवसर हैं।

सुजलोन एनर्जी के शेयर बुधवार को ₹66.07 पर 0.7% नीचे बंद हुए। स्टॉक अपने शिखर ₹86 से 23% नीचे है, लेकिन 2024 में अब तक 71% बढ़ चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 12, 2024