Suzlon Energy shares पर इन दो Mutual Funds ने कर दिया खेल!

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा कंपनी और विंड एनर्जी सॉल्यूशन Suzlon Energy Ltd के शेयरों में दिग्गजों ने भी दांव खेला है। नवंबर महीने में Nuvama Alternative और Quantitative Research की रिपोर्ट बताती है कि दो म्यूचुअल फंड्स ने सुजलॉन के शेयरों में खरीदारी की है।

जारी एक रिपोर्ट में नुवामा अल्टरनेटिव ने बताया कि सुजलोन एनर्जी के शेयर नवंबर महीने में HDFC Mutual Fund और Mirae Mutual Fund के जरिए खरीदे गए थे। सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, उन दो फंड्स के पास अबतब सुजलॉन में कोई हिस्सा नहीं था। अगर था भी, तो यह कुल इक्विटी का 1% से कम रहा क्योंकि एक प्रतिशत से कम होने पर शेयर होल्डिंग डेटा में नहीं दिखता हैं।

advertisement

सितंबर तक 28 फंड्स के पास सुजलॉन एनर्जी में 4.14% हिस्सा था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 23% से अधिक हिस्सा था, जबकि कंपनी के पास लगभग 50 लाख छोटे शेयरधारक थे, जो अब 23.55% हिस्सेदारी रखते हैं। Belgrave Investment Fund के पास भी कंपनी में 1.87% हिस्सा है।

पिछले महीने, मॉर्गन स्टेनली ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को "ओवरवेट" में फिर से अपग्रेड किया था, यह कहते हुए कि स्टॉक की कीमत में जो बड़ी गिरावट आई है, वह खरीदने के अवसर हैं।

सुजलोन एनर्जी के शेयर बुधवार को ₹66.07 पर 0.7% नीचे बंद हुए। स्टॉक अपने शिखर ₹86 से 23% नीचे है, लेकिन 2024 में अब तक 71% बढ़ चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।