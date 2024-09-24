scorecardresearch
Waaree Renewable Technology शेयरों में अपर सर्किट, जानिए बड़ी वजह

सोलर EPC कंपनी Waaree Renewable Technology के शेयरों में जबरदस्त तेजी है और स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। आइये जानते हैं स्टॉक की धुआंधार तेजी के पीछे का कारण क्या है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 24, 2024 12:30 IST
Waaree Renewable
Waaree Renewable

सोलर EPC कंपनी Waaree Renewable Technology के शेयरों में जबरदस्त तेजी है और स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। आइये जानते हैं स्टॉक की धुआंधार तेजी के पीछे का कारण क्या है?

Waaree Renewable के शेयरों की चाल देखें तो अपर सर्किट के साथ स्टॉक 1,990 रुपए प्रति शेयर के लेवल पर पहुंच गया है और एक ही दिन में स्टॉक ने 94 रुपए की बढ़त बनाई है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 41 प्रतिशत की तेजी आई है। 

तेजी का कारण क्या है? 
Waaree Renewable Technology की पैरेंट कंपनी Waaree Energies को IPO के लिए मंजूरी मिलने के बाद से स्टॉक में बंपर तेजी आई है। भारत की सबसे बड़ी सोलर PV मॉड्यूल निर्माता कंपनी, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपने प्रस्तावित IPO के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी 30,00 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी और 32 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी।

लीड मैनेसजर्स
इस इश्यू के लिए एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ITI कैपिटल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स नियुक्त किया गया है।

दिसंबर में भेजा एप्लीकेशन
बीते साल दिसंबर महीने में कंपनी ने बाजार नियामक के सामने IPO के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया था, इसके बाद आज जानकारी दी है कि उसे इसके लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है. OFS में वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 27 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं. यह प्रमोटर बेचने वाले शेयरधारक हैं. अन्य बेचने वाले शेयरधारकों में चंदुरकर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और समीर सुरेंद्र शाह शामिल हैं जो क्रमशः 450,000 इक्विटी शेयर और 50,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 24, 2024