इस Multibagger Stock पर बड़ी खबर, सऊदी अरब ने ₹2700 करोड़ के ऑर्डर को कैंसिल किया
मल्टीबैगर स्टॉक और वाटर ट्रीटमेंट कंपनी VA Tech Wabag को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। VA Tech Wabag ने सऊदी अरब में 300 MLD मेगा सी वाटर डीसालिनेशन प्लांट के लिए अपने $317 मिलियन (लगभग ₹2,700 करोड़) के ऑर्डर को रद्द करने की घोषणा की।
मल्टीबैगर स्टॉक और वाटर ट्रीटमेंट कंपनी VA Tech Wabag को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। VA Tech Wabag ने सऊदी अरब में 300 MLD मेगा सी वाटर डीसालिनेशन प्लांट के लिए अपने $317 मिलियन (लगभग ₹2,700 करोड़) के ऑर्डर को रद्द करने की घोषणा की।
कंपनी ने एक अपडेट में बताया कि सऊदी वाटर अथॉरिटी ने 16 दिसंबर 2024 को सभी टेंडर भागीदारों को आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण ऑर्डर रद्द करने की सूचना दी। VA Tech Wabag ग्राहक से इस निर्णय के पीछे के कारणों को समझने के लिए बातचीत कर रही है।
EPCC कॉन्ट्रैक्ट में 300 MLD मेगा डीसालिनेशन प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग का कार्य शामिल है, जिसे KSA के पश्चिमी तट पर रेड सी के सामने स्थित यानबू अल-बाहर शहर के दक्षिण में एक ग्रीनफील्ड साइट पर विकसित किया जाना था।
यह प्लांट अत्याधुनिक डीसालिनेशन तकनीकों से निर्मित किया जाएगा, जिसे उच्च ऊर्जा क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है और यह KSA के पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए हाई क्विलिटी वाला पानी उत्पादन करेगा।
VA Tech Wabag Ltd के शेयर BSE पर ₹1,883.45 पर क्लोजिंग हुई, जो ₹3.10 (0.16%) की गिरावट के साथ थे।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।