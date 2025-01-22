7 रुपये वाला शेयर पहुंचा 350 ₹ के भाव पर, एक लाख बन गया 50 लाख

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार7 रुपये वाला शेयर पहुंचा 350 ₹ के भाव पर, एक लाख बन गया 50 लाख

Multibagger Stock: शेयर बाजार में कई स्टॉक ऐसे भी हैं जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हम आपको इस आर्टिकल में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो 7 रुपय के भाव से 350 रुपये के पार पहुंच गया।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 22, 2025 16:18 IST

Stock Update: स्टॉक मार्केट में ऐसे कई शेयर हैं जिसने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। हम आपको आज ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

हम ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड (Onix Solar Energy Ltd) शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लग रहा है। लगातार अपर सर्किट के बाद कंपनी के शेयर 351.40 रुपये के भाव पर पहुंच गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 1.99 फीसदी गिरकर 351.25 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।    

स्टॉक ने दिया दोगुना रिटर्न

ओनिक्स सोलर एनर्जी शेयर ने निवेशकों को दोगुना रिटर्न दिया है। एक महीने पहले ही शेयर की कीमत 172 रुपये थी, जो अब 351 रुपये पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर निवेशक ने एक महीने पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज वह दो लाख रुपये पहुंच जाता। 

शेयर ने दिया बंपर रिटर्न

ओनिक्स सोलर एनर्जी शेयर ने बंपर रिटर्न दिया। पिछले छह महीने में शेयर 266 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया। वहीं साल भर में कंपनी के शेयर ने 550 प्रतिशत से अधिक का बंपर रिटर्न दिया। एक साल पहले का 1 लाख रुपये निवेश अभी 6 लाख रुपये से ज्यादा हो गया।

वहीं, जिन निवेशकों ने 5 साल तक निवेश किया उनको छप्परफाड़ रिटर्न मिला है। जी हां, पांच साल में शेयर 4884 फीसदी चढ़ गया है। पांच साल पहले कंपनी के शेयर का भाव 7 रुपये प्रति शेयर था। पांच साल पहले के 1 लाख रुपये का निवेश अभी 50 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच जाता। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jan 22, 2025