2100% का धमाकेदार रिटर्न! ₹50,000 बन गया ₹14 लाख - आज लगा अपर सर्किट, आपके पास है?

High Return Stock: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी SPML Infra Ltd. के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है।

इस शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में 2100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। शेयर ने निवेशकों के महज 50,000 रुपये के निवेश को सिर्फ पांच साल में 14 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है।

50,000 रुपये ऐसे बना 14 लाख से ज्यादा

13 मार्च 2020 को कंपनी का शेयर 6.40 रुपये का था। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास इस कंपनी के 50,000 ÷ 6 = 8,333 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 175 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 8,333 × 175 = 14,58,275 रुपये (14.5 लाख) का कॉर्पस होता।

SPML Infra Share Price

कंपनी का शेयर आज 5% के अपर सर्किट यानी 8.35 रुपये चढ़कर 175.65 रुपये पर है वहीं एनएसई पर शेयर 5% या 8.38 रुपये की तेजी के साथ 176 रुपये पर है।

SPML Infra Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि शेयर पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 54 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 621 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 251 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2109 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

SPML Infra Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2011 में 0.50 रुपये का डिविडेंड, साल 2010 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, साल 2009 में 1.20 रुपये का डिविडेंड, साल 2008 में 1.20 रुपये का डिविडेंड और साल 2007 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।