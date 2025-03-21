scorecardresearch
बैक टू बैक अपर सर्किट! सेमीकंडक्टर स्टॉक ने 6 महीने में दिया 1300% का धमाकेदार रिटर्न, ₹41 वाला शेयर ₹550 पार

इस स्मॉल कैप सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर में आज भी 2% का अपर सर्किट भी लगा है। इससे पहले भी स्टॉक में कई कारोबारी दिन से अपर सर्किट लगा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 21, 2025 14:03 IST

Multibagger Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन शेयर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सिर्फ 6 महीने में निवेशकों को 1300% का बंपर रिटर्न दिया है। 

इस स्मॉल कैप सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर में आज भी 2% का अपर सर्किट भी लगा है। इससे पहले भी स्टॉक में कई कारोबारी दिन से अपर सर्किट लगा है। 

इस शेयर में 6 महीने पहले अगर किसी निवेशक ने सिर्फ 50 हजार रुपये लगाए होते तो आज उस निवेशक के पास 6 लाख रुपये का कॉर्पस होता। जिस मल्टीबैगर स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है RRP Semiconductor Ltd. 

RRP Semiconductor Share Price

बीएसई पर स्टॉक 2 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 10.95 रुपये चढ़कर 559.45 रुपये पर है। 

RRP Semiconductor Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 245 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 1310 रुपये का बंपर रिटर्न दिया है। वहीं YTD आधार पर शेयर ने 201 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

50 हजार ऐसे बना 6 लाख

6 सितंबर 2024 को शेयर की कीमत 41.63 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास RRP Semiconductor के 50,000 ÷ 41 = 1,219 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 559 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 1219 × 559 = 6,81,421 रुपये (6.8 लाख) का कॉर्पस होता।

RRP Semiconductor के बारे में 

कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
