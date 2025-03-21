बैक टू बैक अपर सर्किट! सेमीकंडक्टर स्टॉक ने 6 महीने में दिया 1300% का धमाकेदार रिटर्न, ₹41 वाला शेयर ₹550 पार

Multibagger Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन शेयर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सिर्फ 6 महीने में निवेशकों को 1300% का बंपर रिटर्न दिया है।

इस स्मॉल कैप सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयर में आज भी 2% का अपर सर्किट भी लगा है। इससे पहले भी स्टॉक में कई कारोबारी दिन से अपर सर्किट लगा है।

इस शेयर में 6 महीने पहले अगर किसी निवेशक ने सिर्फ 50 हजार रुपये लगाए होते तो आज उस निवेशक के पास 6 लाख रुपये का कॉर्पस होता। जिस मल्टीबैगर स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है RRP Semiconductor Ltd.

RRP Semiconductor Share Price

बीएसई पर स्टॉक 2 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 10.95 रुपये चढ़कर 559.45 रुपये पर है।

RRP Semiconductor Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 42 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 245 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 1310 रुपये का बंपर रिटर्न दिया है। वहीं YTD आधार पर शेयर ने 201 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

50 हजार ऐसे बना 6 लाख

6 सितंबर 2024 को शेयर की कीमत 41.63 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास RRP Semiconductor के 50,000 ÷ 41 = 1,219 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 559 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 1219 × 559 = 6,81,421 रुपये (6.8 लाख) का कॉर्पस होता।

RRP Semiconductor के बारे में

कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है।