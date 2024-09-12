मल्टीबैगर स्मॉल कैप में 3 दिन से Upper Circuit, निवेशक क्यों हुए दीवाने?

MIC Electronics के शेयरों में लगातार तीसरे दिन 5 प्रतिशत के अपर सर्किट देखने को मिला। बृहस्पतिवार को मार्केट क्लोजिंग का स्टॉक का भाव 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 90 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक 10 प्रतिशत भागा है और महज 6 महीने में निवेशकों का पैसा डबल से भी ज्यादा किया है।

advertisement

टेक्निकली देखा जाए तो MIC Electronics 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 12,178 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दिया है। इस अवधि के दौरान निवेशकों का पैसा 122 गुना बढ़ा है।

स्टॉक में क्यों आई तेजी?

कंपनी को दक्षिण रेलवे जोन के सेलम डिवीजन से 1.33 करोड़ रुपये का अहम ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को भारतीय रेलवे के साथ कंपनी की सफल साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के रतलाम डिवीजन से मिले एक अन्य बड़े ऑर्डर के बाद आया है। इससे पहले भी कंपनी को पश्चिमी रेलवे जोन के 14 स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 12 मनीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज के निर्माण के हिस्से के रुप में टेलीकॉम मटेरियल की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। कंपनी को पहले उत्तर रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन से महाकुंभ 2025 के पहले विभिन्न स्टेशनों पर एकीकृत का ऑर्डर मिला है।

कंपनी के रिजल्ट्स

MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने मजबूत वित्तीय रिजल्ट्स जारी किए हैं। जून 2024 की तिमाही के लिए कंपनी की नेट सेल्स ₹10.71 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹7.02 करोड़ की तुलना में 52.63% की बढ़ोतरी है। तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹1.97 करोड़ तक पहुंच गया, जो जून 2023 में ₹1.24 करोड़ से 58.48% की वृद्धि है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA 32.55% बढ़कर ₹2.81 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹2.12 करोड़ था। कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) जून 2024 में ₹0.08 हो गई, जो पिछले वर्ष ₹0.06 था।

बिजनेस मॉडल

MIC Electronics की स्थापना 1988 में हुई। ये कंपनी LED डिस्प्ले (इनडोर, आउडडोर, मोबाइल), लाइटिंग सॉल्यूशंस (इनडोर, आउडडोर, सोलर), टेलीकॉम उपकरण और सॉफ्टवेयर के प्रमुख निर्माता हैं। वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बैटरियों जैसे चिकित्सा उपकरण भी उत्पादन करते हैं। MIC अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर निर्यात करती है। कंपनी की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अन्य देशों में इसकी उपस्थिति है।



