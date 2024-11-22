Multibagger Stock: ₹6 से ₹322 पर शेयर, 1 लाख के बनाए 52 लाख रुपए

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: ₹6 से ₹322 पर शेयर, 1 लाख के बनाए 52 लाख रुपए

जिंदल ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक ने पिछले एक दशक में निवेशकों के पैसे को कई गुना कर दिया। देखते ही देखते इस शेयर ₹1 लाख के ₹52 लाख बना दिए। आइये जानते हैं इस मल्टीबैगर शेयर से जुड़ी डिटेल्स।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 22, 2024 11:52 IST

जिंदल ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक ने पिछले एक दशक में निवेशकों के पैसे को कई गुना कर दिया। देखते ही देखते इस शेयर ₹1 लाख के ₹52 लाख बना दिए। आइये जानते हैं इस मल्टीबैगर शेयर से जुड़ी डिटेल्स। 

जिंदल ग्रुप की कंपनी Jindal Worldwide के शेयरों ने निवेशकों पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं। 28 अगस्त 2013 को इस शेयर की कीमत ₹6.10 थी। वहां से इस शेयर ने 5,071 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। शेयर का मौजूदा भाव 322 रुपए है।

पिछले एक साल में इस स्टॉक में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 21 नवंबर 2023 को ₹332.20 से घटकर वर्तमान में ₹322 तक पहुंचा है। हालांकि, इसने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न्स दिए हैं, पांच सालों में 407 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और पिछले दशक में 2,679 प्रतिशत की वृद्धि की है।

जिंदल वर्ल्डवाइड के शेयर ने इस साल 24 जनवरी को ₹267.75 के 52-वीक लो को छुआ था, लेकिन इसके बाद ट्रेंड पलट गया और 1 मार्च को NSE पर ₹436.95 के 52-वीक हाई तक पहुंच गया। वर्तमान में ₹322 के स्तर पर यह अपने 52-वीक हाई से 26 प्रतिशत नीचे है।

₹1 लाख ने बने ₹52 लाख
स्टॉक की इतिहास का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि अगर 28 अगस्त 2013 को इस स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया गया होता, तो वह 11 सालों में बढ़कर ₹51.71 लाख हो गया होता, जो असाधारण रिटर्न्स दिखाता है।

वित्तीय सेहत
कंपनी की Q2FY25 में ऑपरेशन्स से रेवेन्यू ₹570.8 करोड़ रहा, जो साल दर साल (YoY) 45.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है, जबकि PAT ₹17.3 करोड़ रहा, जो YoY 35.2 प्रतिशत अधिक है। इस तिमाही का PAT मार्जिन YoY 24 bps घटकर 3.03 प्रतिशत रहा। EBITDA YoY 38.3 प्रतिशत बढ़कर ₹48.4 करोड़ रहा, जबकि EBITDA मार्जिन YoY 45 bps घटकर 8.48 प्रतिशत पर आ गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
