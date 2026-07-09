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Newsशेयर बाज़ाररिटर्न की बारिश! 3 महीने में 170% उछला स्टॉक - आज भी 5 प्रतिशत चढ़ा भाव, आपके पोर्टफोलियो में है?

रिटर्न की बारिश! 3 महीने में 170% उछला स्टॉक - आज भी 5 प्रतिशत चढ़ा भाव, आपके पोर्टफोलियो में है?

खबर लिखे जानें तक यह शेयर दोपहर 3:20 तक एनएसई पर 4.97% या 1.40 रुपये चढ़कर 29.59 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर शेयर 4.93% या 1.39 रुपये चढ़कर 29.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 9, 2026 15:33 IST
AI Generated Image

Multibagger Stock: रियल एस्टेट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, इंडियाबुल्स लिमिटेड (Indiabulls Ltd) में बुल रन जारी है। यह शेयर आज भी पांच प्रतिशत चढ़ा है। मात्र 3 महीने में इस शेयर ने 171 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

खबर लिखे जानें तक यह शेयर दोपहर 3:20 तक एनएसई पर 4.97% या 1.40 रुपये चढ़कर 29.59 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर शेयर 4.93% या 1.39 रुपये चढ़कर 29.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर आज ट्रेडिंग के लिए यह शेयर 28.12 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 29.62 रुपये को टच कर लिया है। खबर लिखे जानें तक इस कंपनी का मार्केट कैप 6,895.45 करोड़ है।

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हाल ही में कंपनी ने दी थी ये जानकारी

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसने बड़े कॉरपोरेट पुनर्गठन किया है। कंपनी अब अपने कारोबार का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पर बढ़ा दिया है, जबकि वित्तीय सेवाओं में भी उसकी मौजूदगी बनी हुई है। इस बदलाव और वापसी की कहानी में कंपनी के संस्थापक समीर गहलोत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, जो एक बार फिर ग्रुप के प्रमुख प्रमोटर के रूप में केंद्र में हैं।

कंपनी के बारे में

Indiabulls Limited एक भारतीय लिस्टेड समूह (कॉनग्लोमरेट) कंपनी है, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लीजिंग और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कारोबार में सक्रिय है। साल 2025 के आखिर में कंपनी का रिस्ट्रक्चर किया गया था, जिसके तहत Dhani Services और Indiabulls Enterprises समेत कई इकाइयों को मिलाकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाया गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 9, 2026