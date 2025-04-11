Multibagger Stock 2025: 24 पैसे के शेयर ने उड़ाया होश, छुटकु स्टॉक से निवेशक बन गए करोड़पति

East India Drums नाम की छोटी सी कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर्स को करोड़पति बनाने जैसा रिटर्न दे दिया है। इस कंपनी का शेयर सिर्फ 20 पैसे से बढ़कर अब ₹34.49 पर पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 5 साल में इस शेयर ने 17000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर 34.49 रुपये के भाव पर बंद हुआ है।

5 साल में 170 गुना रिटर्न

अगर आपने मई 2020 में इस स्टॉक में ₹10,000 का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू ₹17 लाख से ज्यादा होती। यह रिटर्न किसी म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं मिल सकता था। शेयर ने 8 अप्रैल 2025 को 5% की तेजी के साथ ₹34.49 का स्तर छुआ, जो कि इसका 52 वीक हाई (52-week high) भी है। वहीं इसका लो ₹3.24 रहा है।

6 महीने में 594% का उछाल

पिछले 6 महीनों में ही 594% की तेजी आई है। अक्टूबर 2024 में यह स्टॉक ₹4.97 पर था और अब यह ₹34.49 पर है। सिर्फ 7 महीने में स्टॉक ने 914% की तेजी दिखाई है। यानी अगर आपने कुछ महीने पहले ही निवेश किया होता, तब भी आपका पैसा 9 गुना हो गया होता।

दो साल में 3093% का रिटर्न

East India Drums के शेयरों ने पिछले 2 साल में 3093% का रिटर्न दिया है। अप्रैल 2023 में यह स्टॉक ₹1.08 पर था, जो अब ₹34.49 पर ट्रेड कर रहा है। यह किसी भी निवेशक के लिए सपना सच होने जैसा है। इसी वजह से इस कंपनी का मार्केट कैपिटल ₹50 करोड़ के पार जा चुका है।

2025 में अब तक 191% की तेजी

साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों में 191% की तेजी आई है। 6 जनवरी 2025 को यह शेयर ₹11.84 पर था, जो अब अप्रैल में ₹34.49 पर पहुंच गया है। पिछले 1 महीने में 47% और सिर्फ 5 दिनों में 16% का उछाल आया है।

क्या आपको करना चाहिए निवेश?

इस तरह के पेनी स्टॉक्स (Penny Stocks) में रिटर्न शानदार होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट जरूर चेक करें। इसके अलावा आपको निवेश करते समय सलाहकार की राय लेनी चाहिए।

