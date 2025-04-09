scorecardresearch
Multibagger SME Stock: 57 रुपये के शेयर पर रखें नजर, मल्टीबैगर कंपनी ने चुकाया 2.5 करोड़ की रकम; DETAIL

Multibagger Stock: अगर आप SME Segment में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर 57 रुपये के भाव वाले शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी ने हाल ही में शेयर मार्केट को बड़ा अपडेट दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2025 13:15 IST
स्टॉक मार्केट में गिरावट भरे कारोबार का असर सभी सेगमेंट के स्टॉक पर पड़ रहा है। आज SME सेगमेंट में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले Cellecor Gadgets के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले सत्र में शेयर बाजार को बड़ा अपडेट दिया था। इस अपडेट के बाद निवेशकों को उम्मीद थी कि शेयर में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

खबर लिखते वक्त Cellecor Gadgets के शेयर (Cellecor Gadgets Share) 1.55 फीसदी गिरकर 57.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।  

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट 

Cellecor Gadgets Limited ने एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने 250 डिबेंचर (Debentures) का पूरा भुगतान कर दिया है। इन डिबेंचर्स की कीमत ₹1,00,000 प्रति यूनिट थी। यानी कुल मिलाकर कंपनी ने ₹2.5 करोड़ की रकम चुका दी है। यह डिबेंचर Unlisted, Secured, Redeemable, Partly Paid, Non-Convertible Debentures थे।

आपको बता दें कि जब कोई कंपनी बैंक से लोन न लेकर लोगों से पैसे उधार लेती है, तो वो एक बॉन्ड या डिबेंचर के रूप में होता है। इसके बदले कंपनी तय समय के बाद वो पैसा वापस करती है और उस पर ब्याज भी देती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
