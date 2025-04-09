स्टॉक मार्केट में गिरावट भरे कारोबार का असर सभी सेगमेंट के स्टॉक पर पड़ रहा है। आज SME सेगमेंट में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले Cellecor Gadgets के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले सत्र में शेयर बाजार को बड़ा अपडेट दिया था। इस अपडेट के बाद निवेशकों को उम्मीद थी कि शेयर में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

advertisement

खबर लिखते वक्त Cellecor Gadgets के शेयर (Cellecor Gadgets Share) 1.55 फीसदी गिरकर 57.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट

Cellecor Gadgets Limited ने एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने 250 डिबेंचर (Debentures) का पूरा भुगतान कर दिया है। इन डिबेंचर्स की कीमत ₹1,00,000 प्रति यूनिट थी। यानी कुल मिलाकर कंपनी ने ₹2.5 करोड़ की रकम चुका दी है। यह डिबेंचर Unlisted, Secured, Redeemable, Partly Paid, Non-Convertible Debentures थे।

आपको बता दें कि जब कोई कंपनी बैंक से लोन न लेकर लोगों से पैसे उधार लेती है, तो वो एक बॉन्ड या डिबेंचर के रूप में होता है। इसके बदले कंपनी तय समय के बाद वो पैसा वापस करती है और उस पर ब्याज भी देती है।