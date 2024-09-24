स्मॉलकैप Swastika Investmart को लेकर बड़ी खबर, निवेशकों के पास आखिरी मौका!

scorecardresearch
स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक Swastika Investmart की रिकॉर्ड डेट कल है। पिछले एक साल में 250% से ज्यादा भागने वाले इस शेयर ने पहले स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था और अब रिकॉर्ड डेट कल होने के चलते शेयर खरीदने का आखिरी मौका है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 11:30 IST

स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक Swastika Investmart की रिकॉर्ड डेट कल है। पिछले एक साल में 250% से ज्यादा भागने वाले इस शेयर ने पहले स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था और अब रिकॉर्ड डेट कल होने के चलते शेयर खरीदने का आखिरी मौका है।

दरअसल पिछले महीने Swastika Investmart ने 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया था, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट की तारीख बुधवार 25 सितंबर 2024 तय की गई है। ऐसे में स्टॉक स्प्लिट  का फायदा पाने वाले निवेशकों के पास शेयर खरीदने का आज आखिरी मौका है। 

कल है रिकॉर्ड डेट

Swastika Investmart ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर से 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयरों में सब डिविजन/डिविजन के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की योग्यता निर्धारित करने के मकसद से बुधवार 25 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है।

आपको बता दें कि एक्स-डेट से कम से कम एक दिन पहले स्टॉक खरीदने वाले शेयरधारक डिविडेंड के लिए पात्र हैं, जबकि एक्स-डेट या इसके बाद स्टॉक खरीदने वाले निवेशकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।  1:5 स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि 1 शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा।

स्टॉक की चाल

Swastika Investmart के शेयरों की चाल देखें तो 1,090 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की अवधि के दौरान अपने निवेशकों को 274 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि साल 2024 में अब तक इसमें 104 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।

(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से यहां किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 24, 2024