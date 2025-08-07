केमिकल सेक्टर की इस कंपनी ने बढ़ाया प्रोडक्शन, अम्बरनाथ में शुरू की नई फैक्ट्री

भारत की जानी-मानी केमिकल कंपनी Fineotex Chemical Ltd ने महाराष्ट्र के अंबरनाथ में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है। इस नई फैक्ट्री में कंपनी ने करीब ₹60 करोड़ रुपये का निवेश किया है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर 1 फीसदी की गिरावट के साथ ₹234.25 के आस-पास ट्रेड कर रहा है।

advertisement

7 एकड़ में फैली है यह यूनिट

Fineotex Chemical की यह नई फैसिलिटी 7 एकड़ जमीन में फैली है। इसके पहले ही फेज में कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में 15,000 मीट्रिक टन का इजाफा होगा। यह यूनिट खासतौर पर घरेलू और ग्लोबल दोनों बाजारों की मांग को पूरा करेगी।

फैक्ट्री की लोकेशन काफी खास है। यह यूनिट न्हावा शेवा पोर्ट, भिवंडी और कंपनी की पहले से मौजूद अंबरनाथ यूनिट के पास स्थित है। इससे माल की ढुलाई, एक्सपोर्ट और डिलीवरी बहुत ही आसान और तेज हो जाएगी।

Fineotex Chemical के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय टिबरेवाला ने कहा कि हम अपने सभी काम तय समय पर कर रहे हैं। यह यूनिट हमारे लॉन्ग टर्म विजन और ग्रोथ स्ट्रैटजी का हिस्सा है। इससे हम ज्यादा तेजी से बाजार की जरूरतें पूरी कर सकेंगे।

शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 14 फीसदी गिर गए हैं। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 18 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर ने एक साल में 38 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म यानी पांच साल में शेयर ने 636 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Fineotex Chemical Ltd के बारे में

Fineotex Chemical Ltd एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो स्पेशलिटी परफॉर्मेंस केमिकल्स (Specialty Performance Chemicals) बनाती है। ये केमिकल्स टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, वॉटर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, हाइजीन, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम आते हैं।

कंपनी के पास भारत और मलेशिया में यूनिट्स हैं और वह 69 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। Fineotex का फोकस क्वालिटी, इनोवेशन और इको-फ्रेंडली सॉल्यूशन देने पर है।



