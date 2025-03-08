Multibagger Penny Stocks: बाजार गिरता रहा लेकिन चट्टान की तरह खड़े रहे ये 3 'छोटू' शेयर - आपके पास कोई है?

Multibagger Penny Stocks: शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों से गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशकों के पोर्टफोलियों लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं और कई लोगों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट के बीच आज BT Bazaar आपके लिए ऐसे तीन पेनी स्टॉक खोज कर लाया है जिसने निवेशकों को ना सिर्फ रिटर्न बल्कि मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से शेयर हैं।

Taparia Tools Ltd

कंपनी के स्टॉक में शुक्रवार 07 मार्च को 5% का अपर सर्किट लगा था और शेयर 0.78 रुपये चढ़कर बीएसई पर 16.43 रुपये पर बंद हुआ था।

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 1 साल में निवेशकों को 343% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 78 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 115 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

M Lakhamsi Industries Ltd

कंपनी के स्टॉक में शुक्रवार 07 मार्च को 4.95% या 0.41 रुपये चढ़कर बीएसई पर 8.70 रुपये पर बंद हुआ था।

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 1 साल में निवेशकों को 268% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। साल 2025 यानी YTD आधार पर इस शेयर ने 95 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पिछले 3 महीने में 130 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 268 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Sagar Soya Products Ltd

कंपनी के स्टॉक में शुक्रवार 07 मार्च को 4.81% या 0.13 रुपये चढ़कर बीएसई पर 2.83 रुपये पर बंद हुआ था।

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 1 साल में निवेशकों को 100% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।