शेयर बाज़ार

बाजार की गिरावट के बीच ₹5 का स्टॉक सीना तान कर खड़ा है!

बाजार में गिरावट के बावजूद पेनी स्टॉक Evexia Lifecare में 14 नवंबर गुरुवार में अच्छी तेजी देखी जा रही है। दरअसल स्टॉक में तेजी के पीछे 24 करोड़ रूपये के कन्वर्टिबल वारंट्स को चयन आधार पर जारी किया है

Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 15:52 IST
बाजार की गिरावट के बीच ₹5 का स्टॉक सीना तान कर खड़ा है!
बाजार की गिरावट के बीच ₹5 का स्टॉक सीना तान कर खड़ा है!

बाजार में गिरावट के बावजूद पेनी स्टॉक Evexia Lifecare में 14 नवंबर गुरुवार में अच्छी तेजी देखी जा रही है। दरअसल स्टॉक में तेजी के पीछे 24 करोड़ रूपये के कन्वर्टिबल वारंट्स को चयन आधार पर जारी किया है, जो 23 अक्टूबर 2024 को हुई असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी हासिल करने और 29 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से प्रिंसिपल मंजूरी मिलने के बाद जारी किए गए हैं। हर एक वारंट की कीमत ₹3.60 रखी गई थी और इस जारी करने से कंपनी के भुगतान किए गए शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की रणनीति के तहत Evexia Lifecare ने हाल ही में DIPOned Research International Private Limited के साथ एक निवेश एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 65 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव है। यह इक्विटी निवेश प्राथमिक शेयरों और क्वासी-कैपिटल के जरिए किया जाएगा, जो एवेक्षिया की विबाजार विस्तार पहलों का समर्थन करेगा।

स्टॉक की चाल

पैनी स्टॉक दिन के कारोबार में ₹4.05 के उच्चतम स्तर तक 3 प्रतिशत तक बढ़ा। यह स्टॉक अब अपने 52 वीक हाई ₹4.4 से सिर्फ 8 प्रतिशत दूर है, जो इस महीने के शुरुआत में दर्ज किया गया था। इस बीच यह अपने 52 वीक लो ₹1.55 से 161 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है, जो पिछले दिसंबर में दर्ज हुआ था।

यह स्टॉक पिछले एक साल में 134 प्रतिशत और साल-भर (YTD) में भी 115 प्रतिशत मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।

बिजनेस मॉडल

एवेक्षिया लाइफकेयर लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों के जरिए विभिन्न उत्पादों का व्यापार करता है, जिनमें रसायन, खाद्य तेल, हीरे, सोना, और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स शामिल हैं। कंपनी वेब और सॉफ़्टवेयर ग्रोथ सर्विस देती है और ई-बाइक का निर्माण भी करती है। पहले ये कंपनी कावित इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, इसने जनवरी 2021 में अपना नाम बदलकर एवेक्षिया लाइफकेयर रखा। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय वडोदरा में है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
