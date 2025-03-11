Multibagger Penny Stock: आपने सोने पर सुहागा वाली कहावत तो सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही यह शेयर भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो यह पेनी स्टॉक है और दूसरा इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

इस शेयर ने पांच साल में निवेशकों का पैसा 8 गुना कर दिया है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Kretto Syscon Ltd.

किसी ने सिर्फ 20,000 रुपये लगाए होते तो आज 1.5 लाख से ज्यादा होता

Kretto Syscon के शेयर की कीमत 20 मार्च 2020 को सिर्फ 0.25 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 20,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Kretto Syscon के 20,000 ÷ 0.25 = 80,000 इक्विटी शेयर होते।

कंपनी ने साल 2022 में 1:10 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इसका मतलब हर 10 शेयर पर कंपनी ने 1 शेयर बोनस के रूप में दिया था। तो इस हिसाब से 80,000 शेयर पर निवेशक को बोनस के रूप में 8000 इक्विटी शेयर मिले जिससे अब कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 88000 हो गई।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1.9 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 88000 × 1.9 = 1,67,200 रुपये (1.6 लाख) का कॉर्पस होता।

Kretto Syscon Share Price

दोपहर 2:49 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.06% या 0.02 रुपये की तेजी के साथ 1.91 रुपये पर था।

Kretto Syscon Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 94 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 129 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 202 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 92 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले पांच साल में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा 8 गुना करते हुए 767 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।