₹100 के EV स्टॉक में अपर सर्किट, FIIs चुपके से बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी!

स्मॉल कैप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक Mercury Ev-Tech के शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 105 रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा पार कर लिया है। एक साल में पैसा डबल से भी ज्यादा करने वाले शेयरों में तेजी का कारण जानते हैं। वहीं 3 साल में शेयर 13,000 प्रतिशत और 5 सालों में 30,000 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दिया है।

आपको बता दें कि Mercury Ev-Tech का 52 वीक हाई 143 रुपए प्रति शेयर और 52 वीक लो 46.10 रुपए प्रति शेयर रहा है। स्टॉक में लगातार विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सितंबर महीने में FIIs ने शेयर पर बुलिश होते हुए फ्रैश एंट्री की है और 2,73,232 शेयर्स यानि 0.16 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है।

स्टॉक में तेजी के कई कारण हैं। कंपी ने हाल ही में Haitek Automotive Private Limited में 70 प्रतिशत का अधिग्रहण किया गया है। इस कदम से कंपनी की पहुंच पश्चिमन बंगाल के थ्री व्हीलर (3W) मार्केट में बढ़ेगी। Gujarat Energy Development Agency (GEDA) की मंजूरी भी शामिल है।

Mercury EV-Tech Limited भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में एक अग्रणी रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, कारें, बसें, विंटेज कारें, और गोल्फ कार्ट शामिल हैं। कंपनी कई बिजनेस जैसे हॉस्पिटैलिटी, गोल्फ कोर्स और रिसॉर्ट्स की सर्विस भी देती है। हाल के सालों में इसने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (2W), थ्री-व्हीलर्स (3W), और फोर-व्हीलर्स (4W) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने इनोवेशन और ग्रोथ की कोशिशों का विस्तार किया है, जो EV क्षेत्र में कंपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,340 करोड़ है। पिछले 6 महीने में स्टॉक 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। वहीं एक महीने में 36 प्रतिशत स्टॉक भागा है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें।