JTL शेयरों पर आई Stock Split और Bonus की खबर, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

JTL Industries Ltd के शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 9 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया। दरअसल कंपनी की ओर से बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर अहम जानकारी दी गई है।

क्यों भागा स्टॉक?

मंगलवार, 24 सितंबर को कंपनी की ओर से कहा गया है वो 3 अक्टूबर 2024 को शेयरों के बोनस जारी करने और अपनी इक्विटी शेयरों के स्प्लिट पर विचार करेगी। आपको बता दें कि दूसरी बार है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी और अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगी।

पिछले साल कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में शेयरों के बोनस जारी करने का एलान किया था, जिसमें शेयरधारकों को रिकॉर्ड तारीख के मुताबिक प्रत्येक एक शेयर के लिए एक मुफ्त शेयर मिला। साल 2021 में कंपनी ने ₹10 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को ₹2 के फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित करने की भी मंजूरी दी थी।

स्टॉक स्प्लिट को आमतौर पर एक कंपनी के जरिए अपने जारी शेयरों की संख्या बढ़ाने और अपने शेयरधारकों के लिए स्टॉक को ज्यादा सस्ता या अफोर्डेबल बनाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं।

किसे मिलेगा फायदा?

सिर्फ वो निवेशक बोनस शेयरों या स्टॉक स्प्लिट के लिए योग्य होंगे जो एक्स-डेट से पहले शेयर खरीदते हैं। अगर कोई निवेशक एक्स-डेट पर या उसके बाद शेयर खरीदता है, तो वे बोनस शेयरों या स्टॉक स्प्लिट के लिए योग्य नहीं होंगे। इस एलान के बाद JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर NSE पर ₹239 प्रति शेयर पर करीब 9% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहे थे। पिछले 12 महीनों में स्टॉक लगभग स्थिर रहा है।