इस मल्टीबैगर IT कंपनी ने पेश किए दमदार नंबर्स, फिर भी गिर गया स्टॉक

ट्रंप की वापसी के बाद IT शेयरों में जोश देखा जा रहा है। जहां एक तरफ तमाम सेक्टर्स के खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं IT की स्थिति दूसरों के मुकाबले बेहतर है। इस सेक्टर्स से जुड़ी ज्यादातर कंपनियों के नतीजे भी बेहतर रहे हैं।

160 रुपये वाले शेयर वाली IT कंपनी ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। IT कंपनी Dev Information Technology Ltd. ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय नतीजों का एलान कर दिया है। जुलाई-सितंबर 2024 (Q2FY25) तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 391 प्रतिशत बढ़कर 8.07 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 1.65 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी के कुल रिवेन्यू में भी मजबूत बढ़त देखी गई, जो 62 प्रतिशत बढ़कर 48.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 28.50 करोड़ रुपये था। Q2FY25 में कंपनी की शुद्ध बिक्री 32 प्रतिशत बढ़कर 163.58 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 5 प्रतिशत बढ़कर 9.48 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के शेयर पिछले 6 महीनों में 44 प्रतिशत का रिटर्न दे चुके हैं। हालांकि एक साल में महज 15 प्रतिशत ही शेयर ऊपर चढ़ा है। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 361.34 करोड़ रुपये है और इसका P/E ratio 32.53 है। कंपनी पर 106 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 68.74 प्रतिशत, FIIs की 1.45 प्रतिशत और पब्लिक की होल्डिंग 29.82 प्रतिशत बढ़ी है।

वहीं इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत गिरकर 160 के लेवल पर पहुंच गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

