Multibagger EV Stock में Upper Circuit, कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

मल्टीबैगर ईलेक्ट्रिक व्हीकल Stock में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक ने 132 प्रति शेयर के भाव छू लिया। पिछले एक साल में ये स्टॉक 168 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। स्टॉक में तेजी की वजह कंपनी के अधिग्रहण का फैसला है। आइये जानते हैं कंपनी ने रणनीति तौर पर क्या कदम उठाया है और इससे भविष्य में कैसे फायदा मिलेगा?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 1, 2024 11:53 IST
Mercury EV-Tech
Mercury EV-Tech

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?
यहां पर Mercury EV-Tech की बात की जा रही है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई 143 रुपए के नजदीक पहुंचता दिख रहा है। कंपनी ने जानकारी दी है कि Haitek Automotive Private Limited में 70 प्रतिशत का अधिग्रहण किया गया है। इस कदम से कंपनी की पहुंच पश्चिमन बंगाल के थ्री व्हीलर (3W) मार्केट में बढ़ेगी। इससे न सिर्फ कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। Haitek Automotive के अधिग्रहण से मौजूदा ऑपरेशन्स, डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर बेस बढ़ाने और मुनाफे में सुधार के मौके मिलेंगे। आपको बता दें कि Haitek Automotive Private Limited साल 2022 में लॉन्च हुई थी और इस कंपनी की इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग में महारथ हासिल है।

बिजनेस मॉडल
Mercury EV-Tech Limited भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में एक अग्रणी रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, कारें, बसें, विंटेज कारें, और गोल्फ कार्ट शामिल हैं। कंपनी विभिन्न उद्योगों जैसे हॉस्पिटैलिटी, गोल्फ कोर्स और रिसॉर्ट्स की सेवाएं भी देती है। हाल के सालों में इसने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (2W), थ्री-व्हीलर्स (3W), और फोर-व्हीलर्स (4W) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने इनोवेशन और ग्रोथ की कोशिशों का विस्तार किया है, जो EV क्षेत्र में कंपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,340.13 करोड़ है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी 62.10% है। कंपनी का मार्केट कैप 2,328 करोड़ रुपए है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

