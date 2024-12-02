ये Multibagger Electronics Stock जाएगा ₹18000 के पार!

जापानी ब्रोकरज फर्म Nomura ने Dixon Technologies (India) Ltd. पर अपनी राय रखी है, साथ चीन+1 रणनीति से कंपनी पर किस तरह असर पड़ सकता है, इसकी भी जानकारी साझा की है। सोमवार को शेयरों में बंपर तेजी देखी जा रही है।

Nomura ने Dixon Technologies को 'बाय' रेटिंग दी है और प्रति शेयर ₹18,654 का प्राइस टार्गेट तय किया है। नोमुरा के जरिए तय प्राइस टार्गेट, शुक्रवार को स्टॉक के क्लोजिंग स्तरों से लगभग 18% की संभावित उछाल को दर्शाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर नोमुरा का ₹18,654 का प्राइस टार्गेट स्ट्रीट पर सबसे ऊंचा है।

advertisement

अपनी रिपोर्ट में नोमुरा ने उल्लेख किया कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने गूगल पिक्सल स्मार्टफोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है।ब्रोकरेज का कहना है कि चीन+1 रणनीति डिक्सन के लिए गूगल के साथ साझेदारी के जरिए से लॉन्गटर्म ग्रोथ अवसर खोल सकती है। विदेशी ब्रोकरज ने ₹1,500 करोड़ की अतिरिक्त रेवेन्यू की अनुमानित रकम दी है, जो उत्पादन की स्केल के आधार पर FY26 स्मार्टफोन बिक्री में 4% योगदान कर सकती है।

इसके अलावा, कंपनी की प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माण करने की क्षमता को नोमुरा के अनुसार एक महत्वपूर्ण लॉन्गटर्म ग्रोथ के रूप में देखा गया है। कंपनी ने अपने मोबाइल सेगमेंट में मौजूदा 17-18% से अगले दो से तीन सालों में 35-36% तक वैल्यू एडिशन बढ़ाने की योजना बनाई है। डिक्सन का 2024-25 (FY25) के लिए ₹35,000-40,000 करोड़ का रेवेन्यू लक्ष्य है।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज के CFO सौरभ गुप्ता ने कहा, "हमने पहले हाफ में ₹18,600 करोड़ की बिक्री की है। मुझे लगता है कि दूसरा हाफ पहले हाफ से बेहतर होगा। Q1 (अप्रैल-जून तिमाही) हमारे लिए थोड़ा धीमा था। दूसरा हाफ पहले हाफ से बेहतर होना चाहिए। 2025-26 तक, कंपनी को उम्मीद है कि मोबाइल सेगमेंट का व्यापार में योगदान वर्तमान 70% से घटकर 60-65% हो जाएगा, जो टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में ऑर्डरिंग के मजबूत रुझान द्वारा प्रेरित होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

