हर शेयर पर ये डिफेंस कंपनी कराएगी 600 रुपए का मुनाफा! FIIs भी बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी

भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के लिए घरेलू डिफेंस कंपनियों के साथ मेगा प्लान पर काम कर रही है। खासकर इस सेक्टर में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लेकर आउटलुक दमदार दिख रहा है। अब ऐसे में घरेलू ब्रोकरेज फर्म Nuvama Institutional Equities ने डिफेंस स्टॉक को लेकर काफी बड़ी संभावना जताई है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 12, 2024 15:17 IST
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से डिफेंस स्टॉक्स में वो धार नहीं दिख रही जो पहले थी। हालांकि भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के लिए घरेलू डिफेंस कंपनियों के साथ मेगा प्लान पर काम कर रही है। खासकर इस सेक्टर में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लेकर आउटलुक दमदार दिख रहा है। अब ऐसे में घरेलू ब्रोकरेज फर्म Nuvama Institutional Equities ने डिफेंस स्टॉक Zen Technologies को लेकर काफी बड़ी संभावना जताई है। आइये जानते हैं रिपोर्ट की खास बातें।

रिपोर्ट की खास बातें
 Nuvama Institutional का कहना है कि इंडस्ट्री के मुकाबले Zen Technologies ज्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रही है। कंपनी के मार्जिन बेहतर है। डिफेंस सेगमेंट में बढ़ने की संभावना भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले तीन सालों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ  37% की दर से बढ़ सकती है। शेयरों की चाल देखें तो पिछले एक साल में ये स्टॉक निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। वहीं 2 साल में निवेशकों को 7 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। 

क्या करती है कंपनी?
कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी क्रिटिकल सिमुलेटर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी इंडियन आर्मी के लिए ट्रेनिंग सिमुलेटर से लेकर ऐसे कंपोनेंट बनाती है, जो हर कोई नहीं बनाता है। इसके अलावा यह एंटी ड्रोन सिस्टम्स और कई ऐसे कंपोनेंट बनाती है जिसमें यह अपने कॉम्पिटिटिर के मुकाबले काफी आगे है। इस सेगमेंट में इसका मार्केट कैप 20% से ज्यादा है। 

नए टारगेट्स
Zen Technologies के इस तरह के फंडामेंटल देखते हुए डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और साथ ही 2200 रुपए का पहला टारगेट दिया है। फिलहाल ये शेयर 1600 रुपए की रेंज में है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रति शेयर 600 रुपए का फायदा निवेशकों को आने वाले दिनों में हो सकता है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 35-40% अपसाइड दिख रहा है।

FIIs बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी
Shareholding Pattern को देखा जाए तो Promoters की हिस्सेदारी करीब 51.26% है तो वहीं विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 5.86% है। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में FIIs की होल्डिंग महज 0.35% थी, जो अब बढ़कर  5.86% पर आ गई है। घरेलू निवेशकों की होल्डिंग 8.10% है।

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी ब्रोकरेज पर निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से परामर्श कर लें.)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
