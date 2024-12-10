इस Defence PSU stocks पर आई बड़ी खबर! तेजी से बढ़ रही है ऑर्डर बुक

सरकारी डिफेंस कंपनी Bharat Electronics Ltd. (BEL) ने एक्सचेंज फाइलिंग में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। जिसका आने वाले दिनों में शेयर पर असर दिख सकता है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे ₹634 करोड़ वैल्यू का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर आकाश मिसाइल सिस्टम के रख-रखाव, बंदूकों के लिए टेलीस्कोपिक साइट, संचार उपकरण, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, परीक्षण स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स और सेवाओं से संबंधित हैं।

इन ऑर्डर्स के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स में हाल ही में शामिल हुई कंपनी का वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कुल ऑर्डर बुक ₹8,828 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी इस वित्तीय वर्ष में ₹25,000 करोड़ मूल्य के ऑर्डर की उम्मीद कर रही है।

ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने पिछले महीने अपनी नोट में लिखा कि सभी की नजरें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में BEL के जरिए हासिल किए जाने वाले ऑर्डर की स्थिति पर होगी। उन्होंने कहा कि जबकि इस साल अब तक वर्तमान ऑर्डर फ्लो अपेक्षाकृत कम है, यह चिंता का कारण नहीं है।

निफ्टी PSU स्टॉक पर कवरेज रखने वाले 27 विश्लेषकों में से 21 ने BEL पर "बाय" सिफारिश की है, जबकि तीन-तीन ने "होल्ड" और "सेल" रेटिंग दी है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर ₹314.45 पर 0.2% ऊपर बंद हुए। स्टॉक अपने हालिया उच्चतम लेवल ₹340 से सिर्फ 8% दूर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।