Suzlon Energy Share: विदेशी ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट

मॉर्गन स्टेनली ने हाल ही में सुजलॉन एनर्जी के शेयर को 'इक्वल-वेट' से अपग्रेड कर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है। हालांकि, लक्ष्य मूल्य को 78 रुपये से घटाकर 71 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर में हालिया गिरावट इसे निवेश के लिए एक अच्छा अवसर बनाती है। मॉर्गन स्टेनली ने सुजलॉन एनर्जी को भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख गेनर माना है।

पिछले एक महीने में सुजलॉन एनर्जी के शेयर 15.88% गिरे हैं।

2024 में अब तक शेयर 54.37% बढ़ चुके हैं।

मॉर्गन स्टेनली का नजरिया:

कंपनी के पास अगले 24 महीनों में 5.1GW के बड़े ऑर्डर बैकलॉग का फायदा है।

भारत में पवन ऊर्जा के विस्तार से FY25-30 के बीच 32GW या 31 बिलियन डॉलर के ऑर्डर मिलने की संभावना है।

भारत में प्रतिस्पर्धा कम होने से FY27 तक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 35-40% तक पहुंचने की उम्मीद है।

अन्य ब्रोकरेज के विचार:

वेंचुरा सिक्योरिटीज: 50 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'सेल' रेटिंग दी है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज: 67 रुपये का लक्ष्य मूल्य।

सुजलॉन एनर्जी के लिए 81 रुपये का भी लक्ष्य मूल्य सुझाया गया है।

वित्तीय अनुमान:

FY24-27 के दौरान राजस्व में 47.6% की वृद्धि होने की उम्मीद।

शुद्ध आय 66.2% बढ़कर 3,030 करोड़ रुपये हो सकती है।

EBITDA मार्जिन 15.7% पर स्थिर रहने और शुद्ध मार्जिन 14.4% तक बढ़ने की संभावना है।

सुजलॉन एनर्जी का हालिया प्रदर्शन और संभावनाएं इसे निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्टॉक बनाती हैं, लेकिन लक्ष्य मूल्य में कटौती इसके जोखिमों को भी दर्शाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

