Mobikwik Shares ने बनाया नया रिकॉर्ड हाई, Profit Book करें या नहीं?

Mobikwik Shares ने बनाया नया रिकॉर्ड हाई, Profit Book करें या नहीं?

नई-लिस्टेड कंपनी Mobikwik Systems Ltd  (मोबिक्विक के पैरेंट कंपनी) के शेयरों ने गुरुवार में बंपर तेजी देखने को मिली। मजबूत अपट्रेंड के चलते शेयर में 14.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगातार तीसरे दिन शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 26, 2024 13:57 IST
Bull Vs Bear

नई-लिस्टेड कंपनी Mobikwik Systems Ltd  (मोबिक्विक के पैरेंट कंपनी) के शेयरों ने गुरुवार में बंपर तेजी देखने को मिली। मजबूत अपट्रेंड के चलते शेयर में 14.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगातार तीसरे दिन शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

स्टॉक में 14.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शेयर ₹698.30 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर, इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि यह अपने इश्यू प्राइस ₹279 से 150.29 प्रतिशत बढ़ चुका है।

इस स्टॉक में आज BSE पर उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। यह आंकड़ा दो हफ्ते के औसत वॉल्यूम 24.98 लाख शेयरों से अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर ₹259.50 करोड़ था, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन (m-cap) ₹5,312.58 करोड़ था।

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अधिकतर वर्तमान स्तरों पर कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी, क्योंकि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में मजबूत वृद्धि देखी गई है। Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंहस का कहना है कि लिस्टिंग के बाद मजबूत प्रॉफिट को देखते हुए, निवेशकों को वर्तमान बाजार प्राइस पर कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लोग इसे होल्ड करना चाहते हैं, उन्हें ₹620 पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हालांकि, नई खरीदारी की सलाह नहीं दी जाती है।

Swastika Investmart के हेड ऑफ वेल्थ की शिवानी न्याती का कहना है कि कंपनी का हाल ही में प्रॉफिटिबिलिटी की ओर बढ़ना और डिजिटल भुगतान को अपनाने की बढ़ती दर ने बाजार में विश्वास को बढ़ाया है। हालांकि, इस गति को बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी अपनी प्रॉफिटिबिलिटी बनाए रख पाती है और प्रतिस्पर्धी फिनटेक क्षेत्र में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। निवेशकों को लाभ बुक करने की सलाह दी जाती है।

30 जून को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी ने ₹6.62 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया था और ₹345.83 करोड़ की आय प्राप्त की थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, कंपनी ने ₹14.08 करोड़ की बॉटमलाइन के साथ ₹890.32 करोड़ की आय दर्ज की थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
