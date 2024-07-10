M&M के शेयरों में आज 8% की गिरावट, ऑटोमेकर ने XUV700 की कीमत में कटौती पर सफाई दी

बुधवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में भारी गिरावट आई, क्योंकि कार निर्माता ने XUV700 के कुछ वेरिएंट की कीमत में कटौती का फैसला किया है।

आज शेयर 7.79 प्रतिशत गिरकर 2,697.80 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे आखिरी बार 6.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,732.70 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था।

इस कीमत पर, आज की तेज गिरावट के बावजूद 2024 में अब तक शेयर 60.50 प्रतिशत ऊपर था।

बाद में, महिंद्रा ने सफाई दी कि मूल्य कटौती के निर्णय का उत्तर प्रदेश की ईवी/हाइब्रिड नीति से कोई लेना-देना नहीं है।

महिंद्रा ने यह भी बताया कि XUV700 की मांग मजबूत बनी हुई है और इसकी विनिर्माण क्षमता में भी वृद्धि हुई है और कटौती का फैसला हमने फरवरी में कर लिया था।

इसमें कहा गया है, "जून में हमारी नई XUV700 की बुकिंग मई की तुलना में 23% अधिक थी और कुछ समाचार चैनलों/समाचार पत्रों द्वारा बताई गई बिना बिकी इन्वेंट्री की कोई चिंता नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हाइब्रिड एक अंतरिम और महंगा समाधान है।