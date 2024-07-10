scorecardresearch
M&M के शेयरों में आज 8% की गिरावट, ऑटोमेकर ने XUV700 की कीमत में कटौती पर सफाई दी

महिंद्रा ने यह बताया कि XUV700 की मांग मजबूत बनी हुई है और इसकी विनिर्माण क्षमता में भी वृद्धि हुई है और कटौती का फैसला हमने फरवरी में कर लिया था।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2024 16:51 IST

बुधवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में भारी गिरावट आई, क्योंकि कार निर्माता ने XUV700 के कुछ वेरिएंट की कीमत में कटौती का फैसला किया है। 

आज शेयर 7.79 प्रतिशत गिरकर 2,697.80 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे आखिरी बार 6.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,732.70 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। 

Also Read: Market Closing Bell: Sensex 427 अंक गिरकर बंद हुआ, Nifty 24,324 पर पहुंचा

इस कीमत पर, आज की तेज गिरावट के बावजूद 2024 में अब तक शेयर 60.50 प्रतिशत ऊपर था।

बाद में, महिंद्रा ने सफाई दी कि मूल्य कटौती के निर्णय का उत्तर प्रदेश की ईवी/हाइब्रिड नीति से कोई लेना-देना नहीं है।

महिंद्रा ने यह भी बताया कि XUV700 की मांग मजबूत बनी हुई है और इसकी विनिर्माण क्षमता में भी वृद्धि हुई है और कटौती का फैसला हमने फरवरी में कर लिया था।

इसमें कहा गया है, "जून में हमारी नई XUV700 की बुकिंग मई की तुलना में 23% अधिक थी और कुछ समाचार चैनलों/समाचार पत्रों द्वारा बताई गई बिना बिकी इन्वेंट्री की कोई चिंता नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हाइब्रिड एक अंतरिम और महंगा समाधान है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
