भारत में सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउस में शामिल Mirae Asset म्यूचुअल फंड ने Mirae Asset मल्टीकैप फंड के लॉन्च करने की घोषणा की है। यह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। फंड के लिए एनएफओ 28 जुलाई, 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और यह 11 अगस्त, 2023 को बंद होगा। फंड का मैनेजमेंट Ankit Jain द्वारा किया जाएगा।

मिरे एसेट मल्टीकैप फंड के फंड मैनेजर अंकित जैन ने कहा कि शुरू से ही, हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने निवेशकों को अलग अलग विकल्प प्रदान करें जो उनकी निवेश की रणनीतियों के अनुरूप उनके रिटर्न को बेहतर बनाने में सक्षम हों। मिरे एसेट मल्टीकैप फंड निवेशकों के लिए रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों में उपलब्ध होगा। एनएफओ के बाद, मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट 1000 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के मल्‍टीपल में होगा।