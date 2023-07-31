scorecardresearch
मिरे एसेट मल्टीकैप फंड के फंड मैनेजर अंकित जैन ने कहा कि शुरू से ही, हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने निवेशकों को अलग अलग विकल्प प्रदान करें जो उनकी निवेश की रणनीतियों के अनुरूप उनके रिटर्न को बेहतर बनाने में सक्षम हों।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2023 15:22 IST
भारत में सबसे तेजी से बढ़ते फंड हाउस में शामिल Mirae Asset म्यूचुअल फंड ने Mirae Asset  मल्टीकैप फंड के लॉन्च करने की घोषणा की है। यह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। फंड के लिए एनएफओ 28 जुलाई, 2023 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और यह 11 अगस्त, 2023 को बंद होगा। फंड का मैनेजमेंट Ankit Jain द्वारा किया जाएगा। 

मिरे एसेट मल्टीकैप फंड के फंड मैनेजर अंकित जैन ने कहा कि शुरू से ही, हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने निवेशकों को अलग अलग विकल्प प्रदान करें जो उनकी निवेश की रणनीतियों के अनुरूप उनके रिटर्न को बेहतर बनाने में सक्षम हों। मिरे एसेट मल्टीकैप फंड निवेशकों के लिए रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों में उपलब्ध होगा। एनएफओ के बाद, मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट 1000 रुपये  और उसके बाद 1 रुपये के मल्‍टीपल में होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 31, 2023