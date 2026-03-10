पंचकूला में नया मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोलेगी ये कंपनी, मोहाली वाले अस्पताल का भी होगा विस्तार; शेयर में उछाल

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारपंचकूला में नया मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल खोलेगी ये कंपनी, मोहाली वाले अस्पताल का भी होगा विस्तार; शेयर में उछाल

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने पंचकूला में अपने नए मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत को मंजूरी दे दी है, जो 29 मार्च 2026 से काम करना शुरू करेगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 10, 2026 12:03 IST

हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी, पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड (Park Medi World Ltd) के शेयर में आज करीब 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा आज दी गई बड़ी जानकारी है। दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने पंचकूला में अपने नए मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत को मंजूरी दे दी है, जो 29 मार्च 2026 से काम करना शुरू करेगा।

यह अस्पताल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के मरीजों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही कंपनी ने मोहाली स्थित ग्रीशियन सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की बेड क्षमता 350 से बढ़ाकर 500 करने के लिए 150 नए बेड जोड़ने का भी फैसला किया है।

पंचकूला में नया अस्पताल भविष्य में 350 बेड तक विस्तार करने लायक होगा। इन दोनों विस्तार योजनाओं के बाद ट्राइसिटी क्षेत्र में पार्क हॉस्पिटल्स की कुल क्षमता बढ़कर 850 बेड हो जाएगी, जिससे यह क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी हेल्थकेयर नेटवर्क बन जाएगा। नए अस्पताल में आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और क्रिटिकल केयर सुविधाएं होंगी, जबकि मोहाली में विस्तार के तहत ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, गैस्ट्रो साइंसेस और रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

पार्क मेडि वर्ल्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अंकित गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में नए अस्पताल की शुरुआत और मोहाली अस्पताल के विस्तार से ट्राइसिटी क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मोहाली और पंचकूला में मिलाकर 850 बेड की क्षमता के साथ कंपनी इस क्षेत्र में एक बड़ा निजी हेल्थकेयर नेटवर्क तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंचकूला का नया अस्पताल और मोहाली में 150 बेड का सुपर स्पेशियलिटी विस्तार कंपनी की लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, गैस्ट्रो साइंसेस और रोबोटिक सर्जरी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही आधुनिक तकनीक के जरिए कम इनवेसिव और मरीज-केंद्रित इलाज को बढ़ावा देना भी कंपनी का लक्ष्य है, ताकि उत्तर भारत में लोगों को बेहतर और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

Park Medi World Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:55 बजे तक बीएसई पर 2.81% या 5.65 रुपये चढ़कर 207 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 2.61% या 5.26 रुपये की तेजी के साथ 207 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 10, 2026