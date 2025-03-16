Sensex Companies MCap: बड़ा उलटफेर! HDFC Bank ने TCS को पछाड़ा - जानिए क्या हुआ?

Sensex Companies MCap: पिछले कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार में रहे भारी गिरावट के कारण मार्केट कैप (MCap) के लिहाज से सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों का संयुक्ति एमकैप 93,357.52 करोड़ रुपये कम हुआ है।

इस गिरावट का सबसे बड़ा झटाक देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी Infosys और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) को लगा है।

HDFC Bank ने TCS को पछाड़ा

TCS के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट के बाद टॉप 10 की रैंकिंग में टीसीएस अब दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे स्थान पर चली गई है। वहीं एचडीएफसी बैंक तीसरे से उछलकर दूसरे स्थान पर आ गई है।

TCS का एमकैप 12,70,798.97 करोड़ रुपये है तो वहीं HDFC Bank का एमकैप 13,05,169.99 करोड़ रुपये है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले हफ्ते सेंसेक्स 0.68 प्रतिशत या 503.67 अंक गिरा तो वहीं निफ्टी 0.69 प्रतिशत या 155.3 अंक गिरा।

इन कंपनियों के MCap घटा

Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Hindustan Unilever, State Bank of India और Reliance Industries का एमकैप पिछले हफ्ते घटा है।

इन कंपनियों के MCap बढ़ा

पिछले कारोबारी हफ्ते ICICI Bank, HDFC Bank, ITC, Bajaj Finance और Bharti Airtel का एमकैप बढ़ा था। इन पांचों कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप 49,833.62 करोड़ रुपये बढ़ा है।

किस कंपनी का कितना कम हुआ MCap?

पिछले हफ्ते Infosys का एमकैप 44,226.62 करोड़ रुपये गिरकर 6,55,820.48 करोड़ रुपये रहा।



Tata Consultancy Services (TCS) का एमकैप 35,800.98 करोड़ रुपये गिरकर 12,70,798.97 करोड़ रुपये रहा।



Hindustan Unilever Ltd (HUL) का एमकैप 6,567.11 करोड़ रुपये गिरकर 5,11,235.81 करोड़ रुपये रहा।



State Bank of India (SBI) का एमकैप 4,462.31 करोड़ रुपये गिरकर 6,49,489.22 करोड़ रुपये रहा।



Reliance Industries का एमकैप 2,300.50 करोड़ रुपये गिरकर 16,88,028.20 करोड़ रुपये रहा।

इन कंपनियों का इतना बढ़ा MCap

पिछले हफ्ते ICICI Bank का एमकैप 25,459.16 करोड़ रुपये बढ़कर 8,83,202.19 करोड़ रुपये रहा।



HDFC Bank का एमकैप 12,591.60 करोड़ रुपये बढ़कर 13,05,169.99 करोड़ रुपये रहा।



ITC का एमकैप 10,073.34 करोड़ रुपये बढ़कर 5,15,366.68 करोड़ रुपये रहा।



Bajaj Finance का एमकैप 911.22 करोड़ रुपये बढ़कर 5,21,892.47 करोड़ रुपये रहा।



Bharti Airtel का एमकैप 798.30 करोड़ रुपये बढ़कर 9,31,068.27 करोड़ रुपये रहा।

Sensex की टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग