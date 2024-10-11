Mazagon Dock Shipbuilders; कंपनी को मिला ऑर्डर, लेकिन तेजी कब लौटेगी

scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारMazagon Dock Shipbuilders; कंपनी को मिला ऑर्डर, लेकिन तेजी कब लौटेगी

आज शेयर में एक परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। फर्म के कुल 3.10 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 11, 2024 12:18 IST
Attractive  valuations in other markets, particularly in Chinese stocks, may facilitate further selling by FPIs in India since Indian valuations are elevated, said V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services.
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी से ऑर्डर मिला है।
महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) ने  इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की आपूर्ति और कमीशनिंग के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स को 121 करोड़ का ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर अगले एक वर्ष में पूरा किया जाना है। मझगांव डॉक के शेयरों में एक साल में 104% और दो साल में 608% की तेजी आई है।

तकनीकी रूप से, मझगांव डॉक का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 56.2 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। लेकिन ये स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे हैं और पिछले पांच दिनों में स्टॉक में करीब 8 परसेंट की तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 11, 2024