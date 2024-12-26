scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार14 रुपए के पेनी स्टॉक में बंपर तेजी, FIIs ने भी खेला दांव

14 रुपए के पेनी स्टॉक में बंपर तेजी, FIIs ने भी खेला दांव

14 रुपए के पेनी स्टॉक में बंपर तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ ही इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ। इस स्टॉक का नाम Salasar Techno Engineering Ltd. है, आइये जानते हैं तेजी का कारण?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 26, 2024 13:20 IST

 इस पेनी स्टॉक में यह उछाल कंपनी की ओर से बोर्ड मीटिंग की डेट निर्धारित करने के बाद आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि वह सोमवार यानी 30 दिसंबर 2024 को बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग करेगी। बता दें कि यह स्मॉलकैप स्टॉक अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न भी दे चुका है। लेकिन पिछले एक साल से 6 महीने से इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी. हालांकि बोर्ड मीटिंग से पहले एक बार फिर बायर्स एक्टिव हुए हैं।

 इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 33.95 रुपये है. वहीं, 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 12.85 रुपये है। एक साल में भी इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. लेकिन आज एक बार फिर बायर्स एक्टिव हुए हैं। हालांकि 5 साल के लॉन्ग टर्म पीरिएड में इसने बंपर मुनाफा कराया है. इस दौरान इसके शेयर लगभग 1,290 फीसदी की बढ़त हासिल की है। 

इस कंपनी में जहां  प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54.95 प्रतिशत है तो वहीं FIIs की होल्डिंग 6.49 प्रतिशत है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 26, 2024