बाज़ार पर खराब रिजल्ट्स और युद्ध का साया, कितना गिरेगा कल?

कमजोरी का असर: भारतीय शेयर बाजार पर इसका गहरा असर है, आंशिक रूप से क्योंकि भारत पहले से ही कमजोर स्थिति में था। हाल के हफ्तों में घरेलू बाजार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहा था, जो तब और तेज हो गया जब निवेशकों ने चीन जैसे एशियाई बाजारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। चीन के बाजारों का मूल्यांकन भारत की तुलना में काफी कम है—10x से 25x फॉरवर्ड P/E के आधार पर, जबकि भारत लंबे समय से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन हाल ही में कॉर्पोरेट आय की स्थिरत और कुछ सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन के कारण शेयर बाजार के मोमेंटम पर असर पड़ सकता है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 6, 2024 19:33 IST
War Tensions Send Nifty Plunging 1,164 Points This Week, What Is The Outlook For Next Week?

दूसरी तिमाही के अर्निंग्स शुरू होने वाली है लेकिन इससे पहले बाजार पर ईरान-इजरायल युद्व का साया है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। आने वाले रिजल्ट्स तय करेंगे कि बाजार की दिशा क्या होगी। लेकिन एक बात तय है कि अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं रह सकती है जितनी की होनी चाहिए।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारतीय शेयर बाजार पर वैश्विक प्रभावों की तुलना में असंतुलित असर डाला है। 26 सितंबर से निफ्टी 50 में 4.5% की गिरावट आई है, जबकि प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में केवल 1.25% की गिरावट देखी गई है (चीन को छोड़कर, जहां 10% से अधिक की तेजी आई है)। भारत की तेल आयात पर निर्भरता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से व्यापार घाटे पर सीधा असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि के साथ, इससे भारतीय मुद्रा और शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है।

Q2 आय परिणामों की शुरुआत: भारत में दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट परिणामों पर भी ध्यान रहेगा, जो इस सप्ताह आईटी सेक्टर के साथ शुरू होंगे। आईटी सेक्टर में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर आय में मामूली सुधार की उम्मीद है। हालाँकि, यह देखना होगा कि यह साल-दर-साल आधार पर पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि वर्तमान उच्च मूल्यांकन को उचित ठहराना आवश्यक होगा। आईटी सेक्टर की बढ़ती लागत और बजट में कटौती जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन भविष्य के लिए BFSI क्षेत्र में सुधार की संभावना दिख रही है।

बैंकिंग सेक्टर में तनाव: बैंकिंग सेक्टर, जो Q2 की शुरुआत करेगा, पर सुस्त दृष्टिकोण है। सरकारी खर्चों की धीमी वृद्धि और अग्रिमों व जमा राशियों में कमज़ोरी के कारण बैंकों के मुनाफे पर दबाव रहने की संभावना है। साथ ही, SME सेक्टर में तनाव के कारण अधिक प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता और बाधित हो सकती है।

इस तिमाही की शुरुआत मिलेजुले रुझान के साथ होने की उम्मीद है, जिसमें Short Term Negativity हावी हो सकती है। यदि यह रुझान जारी रहता है, तो बाजार में गिरावट की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि आम धारणा है कि आय वृद्धि धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगी।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
