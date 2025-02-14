scorecardresearch
Manappuram Finance Share में गिरावट, निवेशकों की बढ़ी चिंता- क्यों गिरा स्टॉक?

Manappuram Finance Share: भारतीय गोल्ड लोन फाइनेंसर मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के स्टॉक लाल निशान पर हैं। बाजार खुलते ही स्टॉक 5 फीसदी गिर गया।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 14, 2025 12:30 IST
Stock Update: BSE-NSE गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस गिरावट भरे कारोबार में भारतीय गोल्ड लोन फाइनेंसर मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) के स्टॉक भी लाल निशान पर हैं। बाजार खुलते ही स्टॉक 5 फीसदी गिर गए थे। दोपहर 12 बजे के करीब मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर (Manappuram Finance Share) 9.42 फीसदी की गिरावट के साथ 175.78 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

शेयर में क्यों आई गिरावट? 

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद मणप्पुरम फाइनेंस ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद से बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। कंपनी के खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण निवेशकों ने स्टॉक में बिकवाली शुरू कर दी। 

 मणप्पुरम फाइनेंस का तिमाही नतीजा (Manappuram Finance Q3 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट तीसरी तिमाही में आधा होकर 282 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का Bad Loans & Provisions चार गुना बढ़कर ₹473 करोड़ रुपये हो गया है। दिसंबर तिमाही में मणप्पुरम फाइनेंस की इनकम 5 फीसदी गिरकर 665 करोड़ रुपये रह गई। 

इसके अलावा मणप्पुरम का गोल्ड लोन रेवेन्यू में 17 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 5%  बढ़ गया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मणप्पुरम की माइक्रोफाइनेंस यूनिट पर नए लोन देने से रोक लगा दिया था। आरबीआई ने यह प्रतिबंध जनवरी 2025 में हटाया। आरबीआई द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद कंपनी के स्टॉक में तेजी आई।   

Manappuram Finance Share Performance

BSE Analytics के मुताबिक बीते तीन महीने में स्टॉक 14 फीसदी चढ़ गए। वहीं, एक साल में शेयर 2.71 फीसदी टूटा है। स्टॉक में गिरावट पिछले एक महीने से जारी है। एक महीने में शेयर 11 फीसदी तक गिर गए। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 15,011.52 करोड़ रुपये है। जुलाई 2024 में शेयर ने 230.25 रुपये जो  52-सप्ताह के उच्चतम स्तर है उसे टच किया था। अक्टूबर 2024 को स्टॉक 52 वीक लो यानी 138.40 रुपये पर आ गया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
